Poznáme hrozivé detaily rodinnej tragédie v Michalovciach! Stanislav Teleky (†53) najprv zniesol zo sveta svoje dve deti a manželku a až neskôr seba! Medzitým si uvedomil, aký hrozný skutok spravil. Predtým, než skoncoval so svojim životom, vykonal viacero úkonov. Vieme, kedy ho sused videli naposledy a čo robil!

Svoje problémy vyriešil hrôzostrašným činom? Vysoký a statný ítečkár Stanislav Teleky(†53) z Michaloviec pravdepodobne urobil skutok, z ktorého mrazí. Na riešenie svojej zlej životnej situácie zrejme nenašiel lepšie riešenie, ako vraždu svojich najbližších a seba. Podľa doteraz dostupných informácií zastrelil svoje dve deti - dcéru Zuzanku (†14) a syna Martinka (†12) i manželku Eriku. Zbraň údajne vlastnil legálne.

Lenže po desivom skutku sa spamätal a došlo mu, že spravil niečo zlé. "Zavolal bratovi, ktorý býva v Košiciach. Povedal mu, že urobil som veľkú somarinu, niečo veľmi zlé. A zložil telefón," vravia susedia. Keď polícia v utorok večer vtrhla do bytu, našla tam už iba štyri nehybné telá. Ani rýchlo privolaní záchranári im už nevedeli pomôcť.

Stana videl naposledy živého jeho sused Juraj Marton, bývajúci oproti, ešte v utorok dopoludnia. Okolo jedenástej ho stretol.

Stano v minulosti podnikal, spolu s bratom a ďalším spoločníkom pred rokmi založil miestnym dobre známu firmu Dalnet, ktorá poskytuje v meste internetové služby. Vraj sa nezhodol so svojim bratom a tak svoj podiel pred piatimi rokmi predal. "Kolegom pri odchode povedal, že ide do dôchodku," opisovali susedia. Podľa nich v súčasnosti pracoval zväčša z domu ako živnostník. V štvorizbovom byte si jednu izbu vyhradil ako pracovňu, mal tam počítač a často sa tam svietilo do noci.

Pár dní pred nešťastím Stano všetkým zrušil profily na sociálnych sieťach. Aj svojim deťom. Tie boli v škole naposledy v piatok. Keď po víkende do školy neprišli, učitelia sa snažili s ich rodičmi skontaktovať. No telefóny nedvíhali. A tak skúšali spojiť sa so Zuzankou a Martinkou online, cez ich profily na sociálnej sieti, ale tie už nereagovali a neboli pripojení online. "Už v nedeľu boli nedostupní, nedalo sa s nimi spojiť cez internet," vraveli nám spolužiaci detí.

Riaditeľ VI. Základnej školy v Michalovciach Martin Nebesník o tragicky zosnulých žiakoch školy rozprával iba v superlatívoch: "Chlapca som učil, bol veľmi inteligentný a slušný, jedničkar, múdry chlapček, nemali sme s ním žiadne problémy, mali sme z neho radosť. Dievčatko navštevovalo triedu pre nadané deti, bolo takisto veľmi inteligentné a múdre."

Nebohú Eriku Telekyovú všetci, ktorí ju poznali, hodnotili ako veľmi príjemnú, zhovorčivú a milú ženu. Naopak, jej manžela viacerí označovali ako prchkého introverta, zväčša so zlou náladou: "Deti a Erika boli usmievaví. Ale len vtedy, keď nebol pri nich. Ona sa dokonca nedávno sťažovala, že jej to s manželom neklape."

V meste panuje strach, ženy sa bola po nedávnej tragédii, keď tam na Nový rok našli dobodanú bývalú zdravotnú sestru, vychádzať večer samé: "Dokonca tu bola taká situácia, že nebolo možné kúpiť slzný plyn."

Podľa policajnej hovorkyne Lenky Ivanovej sa ulicami mesta Michalovce okamžite začali šíriť špekulácie, dohady a dezinformácie o tom, čo sa za dverami bytu vlastne stalo a či údajný vrah naďalej nebehá po slobode. "Treba poznamenať, že dokumentovanie takejto tragédie je mimoriadne náročné, zdĺhavé, musí prebiehať mimoriadne sústredene, aby nedošlo k opomenutiu akéhokoľvek detailu, ktorý môže vniesť svetlo do celého prípadu," uviedla s tým, že policajti do skorých ranných hodín zaisťovali stopy, dôkazy, ktoré môžu prispieť k objasneniu tohto mimoriadne brutálneho činu.

Všetky zaistené stopy putovali na kriminalisticko-expertízne skúmanie. "Je nevyhnutné upokojiť širokú verejnosť, že podľa doposiaľ získaných, zhromaždených a vyhodnotených informácií ide o rodinnú tragédiu, ktorá si, žiaľ, vyžiadala štyri ľudské životy." Ivanová dodala, že skutočnosti, kedy, akým spôsobom, za akých okolností a prečo k nej vlastne došlo, sú predmetom ďalšieho rozsiahleho vyšetrovania.

V prípade bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin obzvlášť závažného zločinu vraždy, za ktorý Trestný zákon stanovuje trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov, alebo trest odňatia slobody až na doživotie. V prípade zistenia informácií, ktoré bude možné verejnosti poskytnúť, ich polícia zverejní hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí.





