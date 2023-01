Roman Antal sa nedávno zviditeľnil aj tým, že stál za cyperskými firmami, ktoré pýtali od štátu spolu vyše 100 miliónov eur za údajne zmarené investície vo Veľkom Slavkove pod Vysokými Tatrami. Za to, že im SPF odmietla predať sľúbené pozemky v tejto oblasti a previedla ich na reštituentov z južného a východného Slovenska. No a firma, za ktorou je Antal, tam preto nemohla postaviť kasíno a zábavný park. Antal v minulosti randil s bývalou moderátorkou a riaditeľkou fashion televízie Gabrielou Drobovou a ženatý bol aj s Lindou Rezešovou, ktorá bola vydatá aj za syna bývalého oceliarskeho magnáta Alexandra Rezeša či uzavrela tajný sobáš v Las Vegas s Borisom Kollárom.

Teraz sa jeho zvláštne podnikanie znova dostalo do pozornosti verejnosti. Najprv tým, že spoločnosť High Tatras Tower, ktorej je konateľom Antal, začala v roku 2019 stavať kontroverznú vyhliadkovú vežu na Štrbskom Plese. Ľudia hromžili, spisovali petíciu, poukazovali na to, že takáto stavba do hôr a zvlášť do národného parku nepatrí, že kazí výhľad na krásne hory. Ale nič im to nepomohlo. Štátni úradníci z ochrany životného prostredia nemali, nepochopiteľne, proti jej výstavbe žiadne námietky. A tak obec Štrba ako stavebný úrad nemala zákonnú páku na to, aby stavbu nepovolila.

No teraz mu ako jednému z majiteľov objektu situovaného v Areáli snov v Mlynickej doline, v srdci Vysokých Tatier, blízko najnavštevovanejšieho Štrbského plesa, hrozí konkurz. Prešovský okresný súd začal konanie. Návrh na vyhlásenie konkurzu podala bratislavská spoločnosť zaoberajúca sa predajom áut a náhradných dielov. Dôvod neprezradila, dá sa predpokladať, že v hre sú nevysporiadané pohľadávky. Ale firma High Tatras Tower dlhuje tisíce eur aj štátu. No a Antalovi zrejme učarovali cyperské schránkové spoločnosti, lebo aj časť podielov tejto firmy tam poprevádzal.

O stanovisko sme požiadali zástupcov Tatras Tower. Reakciu zaslala Veronika Kupcová a požiadala, aby sme odpoveď zverejnili v celku a bez krátenia: "Pohľadávku spoločnosti Effective CarService s.r.o. neuznávame. Effective CarService si je vedomá dôvodov, pre ktoré nesúhlasíme s výškou jej údajnej pohľadávky, ktorú dlhodobo spochybňujeme a pre ktoré nedošlo k mimosúdnemu urovnaniu v rámci vzájomných predsúdnych rokovaní. Namiesto zvolenia štandardného postupu uplatnenia si pohľadávky súdnou cestou v štandardnom súdnom konaní, v ktorom by súd nezávisle stanovil jej konečnú výšku, spoločnosť Effective CarService s.r.o. sa podľa nášho názoru evidentne šikanózne rozhodla pre neštandardný postup prostredníctvom konkurzného konania a následnej medializácie veci, ktorý poškodzuje našu spoločnosť s cieľom vyvinúť na nás neprimeraný nátlak. V rámci zodpovednostných nárokov v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií preto zvážime všetky dostupné právne kroky s cieľom náhrady škody, ktorá nám postupom spoločnosti Effective CarService s.r.o. vznikla a vzniká."