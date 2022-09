Kráľovná sa ako zvyčajne rozhodla stráviť leto vo svojom súkromnom škótskom sídle Balmoral Castle, ktoré sa nachádza v grófstve Aberdeenshire. Odletela tam 21. júla súkromnou helikoptérou a očakávalo sa, že tam zostane niekoľko mesiacov až do októbra, aby si užila čas bez kráľovských povinností.

Panovníčka bývala v neďalekom dome so siedmimi spálňami a 9. augusta sa presťahovala do zámku Balmoral, vzdialeného len jednu míľu. Pripojila sa k nej hŕstka oddaného personálu, ktorí boli s ňou až do samého konca. Dvaja muži jej vraj každé ráno nosili noviny Racing Post o dostihoch a sprevádzali ju pri sledovaní televízie.

Kráľovná Alžbeta a princ Filip v Škótsku. Zdroj: Fox Photos

Jej pravá ruka Angela Kellyová, ktorá pracovala ako kráľovnina osobná asistentka a garderobiérka, sa tiež starala o to, aby sa kráľovná cítila pohodlne a príliš sa nenamáhala, píšu noviny The Sun.

Kráľovnina pravá ruka Angela Kellyová bola s ňou až do jej skonu. Zdroj: Twitter/@crownchronicles

V sobotu 3. septembra kráľovná vynechala populárne podujatie tradičných škótskych hier, na ktorom sa zúčastňovala každý rok. Predpokladá sa, že toto rozhodnutie bolo prijaté pre pohodlie hlavy štátu a kráľ Charles sa na ňom zúčastnil v jej neprítomnosti.

Tradičné škótske hry si britská panovníčka schuti užívala. Zdroj: Jeff J Mitchell

Panovníčka bola v minulosti vyfotografovaná, ako sa na podujatí zabáva a smeje, ako sleduje preteky v preťahovaní lanom a preteky vo vreciach.

Kráľovná Alžbeta prežila najkrajšie chvíle svojho života práve v sídle Balmoral. Zdroj: PA Images

