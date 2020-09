Ako informoval Buckinghamský palác, kráľovná Alžbeta a princ Philip – starí rodičia Eugénie, rovnako ako aj princ Andrew a Sarah Ferguson, sú z noviniek nadšení. Kontroverzný Andrew, ktorý stále čelí obvineniam zo zneužitia maloletých dievčat v Epsteinovom exotickom pedofilnom brlohu, sa tak stane prvýkrát dedkom.

Princezná Beatricek, sestra Eugénie, ktorá sa vydávala v júli tohto roku, totiž tehotná nie je, aspoň zatiaľ. Jej manželom je bohatý realitný magnát Edoardo Mapelli Mozzi.

👶 Her Royal Highness Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank are very pleased to announce that they are expecting a baby in early 2021.

The Duke of York and Sarah, Duchess of York, Mr and Mrs George Brooksbank, The Queen and The Duke of Edinburgh are delighted with the news. pic.twitter.com/nLrzkwHMGC