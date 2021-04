Len niekoľko hodín pred smrťou princa Philipa odvysielala britská stanica ITV1 fascinujúci dokument Kráľovná nevídaná, a to pri príležitosti blížiacich sa 95. narodenín britskej kráľovnej. Vo štvrtok večer však ešte nikto netušil, že sa v piatok ráno Británia prebudí do smutného dňa. O to vzácnejšie sú raritné zábery zosnulého princa, ktoré sa v dokumente objavili.

Na archívnej snímke z 11. decembra 1966 britský princ Philip (vpravo), monacký princ Rainer III. a monacká princezná Grace počas stretnutia v záhradách Monaka. Zdroj: tasr

Raritné zábery kráľovskej rodiny vyhotovené z videozáznamu na ich turné Commonwealth z roku 1953. Tieto mimoriadne snímky sú prevzaté z úprimných domácich filmových záznamov kráľovnej Alžbety a jej manžela princa Philipa mimo služby, nakrútených na Vianoce v roku 1953, ktoré nikdy predtým nezverejnili. Zaznamenala ich Patricia Norrie, manželka vtedajšieho generálneho guvernéra Nového Zélandu sira Willoughbyho Norrieho, ktorá dvojicu hostila počas vyčerpávajúceho sedemmesačného turné Commonwealthu.

Anketa Myslíte si, že bol princ Philip v mladosti fešák? Áno 100% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Na zverejnených záberoch vidieť veselé šantenie princa Philipa pri bazéne či britskú kráľovnú, ktorá spokojne odpočíva a usmieva sa. „Kráľovský pár vedel, že natáčame, a nezdalo sa, že by mu to prekážalo. A kráľovná mala identický fotoaparát ako moja matka. Robila podobné zábery. Bol to práve kráľovnin úsmev, ktorý moja mama veľmi chytro zachytila. Skvelá zábava, páčilo sa nám to,“ uviedla majiteľka vzácnych záberov.

Svadba, ktorá posilnila Britániu

„Jeho prvou, druhou a poslednou úlohou bolo nikdy ju nesklamať.“ Magické manželstvo rozprávkovej princeznej a šarmantného princa povzbudilo povojnovú Britániu a trvalo 73 rokov. Princ Philip ohromil Alžbetu na ich prvom oficiálnom stretnutí, keď mal 18 a ona mala iba 13 rokov. Už počas druhej svetovej vojny sa špekulovalo o ich vzťahu, no v povojnových rokoch došlo k určitému nesúhlasu so zväzkom so zahraničným princom. Dvorania zo starej školy sa obávali, že nejde o tradičného anglického džentlmena, aj keď bojoval za námorníctvo v Británii.

Svadba s budúcou kráľovnou Alžbetou sa konala 20. novembra 1947 vo Westminsterskom opátstve. Zdroj: instagram

Ale Filip a Alžbeta boli už zamilovaní. Navrhlo sa, aby sa neoficiálne zasnúbili v lete 1946 počas pobytu na Balmorale, avšak oficiálne oznámenie sa odložilo až potom, čo princezná Alžbeta dosiahla vek 21 rokov a vrátila sa z kráľovského turné po Južnej Afrike. Filip požiadal o britské občianstvo, vo februári 1947 sa stal naturalizovaným britským občanom a zriekol sa gréckeho kráľovského titulu.

Prostredníctvom prenosu BBC ju sledovalo 200 miliónov divákov. Jeho sestry a ani nikto z nemeckých príbuzných sa na svadbe nezúčastnil, no jeho matka na ňu napriek zdravotným problémom prišla. Zdroj: instagram

Philipova oddanosť manželke bola jasná. Jeho vôbec prvý osobný tajomník Michael Parker, priateľ z námorníctva, prezradil: „Prvý deň, keď mi ponúkol moju prácu, mi povedal, že jeho úlohou, prvou, druhou a poslednou, bolo, aby ju nikdy nesklamal.“ Napriek špekuláciám o jeho neverách stál pevne po Alžbetinom boku až do svojej smrti.