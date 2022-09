Vyzerá to tak, že Kate Middleton rada trávi svoj voľný čas pozeraním hollywoodskych filmov z 90. rokov a inšpiráciu pre svoje ikonické outfity čerpá právne z nich.

Fotografie včerajšieho veľkolepého príchodu rodiny vojvodu a vojvodkyne z Cambridgea do novej školy ich detí už stihli obletieť svet. Ako to už býva, hviezdami dňa boli traja kráľovskí potomkovia, no ich mama spôsobila rozruch v nádherných šatách, ktoré si po kratšom sporení môžu dovoliť aj obyčajní "smrteľníci".

Kate si na tento výnimočný deň zvolila veľmi elegantný vzhľad a obliekla si hnedé midi bodkované šaty od značky RIXO, ktorých cena je 245 libier (281 eur), píše britský denník The Daiy Mail. Šaty mali trojštvrťové rukávy a košeľový golier a vojvodkyňa ich skombinovala s hnedými semišovými lodičkami od Gianvita Rossiho.

Milióny žien po celom svete sledujú štýl budúcej kráľovnej. Zdroj: Chris Jackson

Keď Kate Middleton vyšla na verejnosť v bodkovaných šatách, ľudia si okamžite spomenuli na film "Pretty Woman" z roku 1990. Ako sa hovorí, diabol sa skrýva v detailoch a vojvodkyňa šaty skombinovala s perlovými náušnicami - presne rovnaký štýl, aký mala Julia Roberts v legendárnom filme. Náhoda? O tom rozhodnite už vy.

Od vojvodkyne z Cambridgea si môžeme brať módne lekcie. Zdroj: Getty Images

Ostrozrakým fanúšikom neušlo ani to, že 40- ročná vojvodkyňa predviedla nový účes. Vlasy mala podstrihnuté a namelírované. Hoci je Kate známa svojimi dlhými hnedými vlasmi, ktoré si často vypne do drdolu alebo elegantného účesu, nie je to prvý raz, čo vyskúšala nový zostrih.

Kdekoľvek sa objaví, je inšpiráciou, najmä čo sa týka obliekania. Zdroj: getty images

V lete 2017 si dala ostrihať vlasy po ramená po tom, ako anonymne darovala sedem centimetrov vlasov charitatívnej organizácii, ktorá vyrába parochne z pravých vlasov a darováva ich deťom, ktoré prišli o vlasy v dôsledku chemoterapie alebo ožarovania.

