Áno, čítate dobre. Neobvyklý detail na rukách nového monarchu vyvolal na internete živú diskusiu.

Pohľad na Charlesove prsty vyvolal obavy o jeho zdravie. Zdroj: WPA Pool

Fotografie opuchnutých prstov a rúk kráľa Charlesa III. boli v posledných dňoch predmetom obáv aj posmeškov, keď mával davom a podával si ruky s tými, ktorí sa prišli rozlúčiť s jeho matkou, kráľovnou Alžbetou.

Fotografie opuchnutých prstov a rúk kráľa Charlesa III. boli predmetom obáv aj posmeškov. Zdroj: Samir Hussein

Špekulácie o prstoch 73-ročného člena kráľovskej rodiny sa rozhoreli v roku 2021, keď fotografia, na ktorej počas podujatia v južnom Londýne čapuje pivo, umožnila fanúšikom nahliadnuť na jeho opuchnuté ruky. Jeden z fanúšikov na Twitteri napísal: "Nikdy som si nevšimol ruky princa Charlesa, až na tejto fotografii! Je v poriadku? Sú strašne opuchnuté."

Špekulácie o prstoch 73-ročného člena kráľovskej rodiny sa rozhoreli v roku 2021. Zdroj: Shutterstock

Podľa britského denníka The Daily Mail sa údajne aj samotný princ Charles zmienil o svojich opuchnutých prstoch počas cesty do Austrálie v roku 2012, keď ich po hodinách letu do tropického podnebia nazval "klobásovými prstami".

