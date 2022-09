Londýnsky most padol. Svet prišiel o najdlhšie slúžiacu panovníčku, ktorá spájala generácie britských občanov. Aký boj jej príbeh? Ako sa z dievčatka, ktorému nikdy nemal patriť trón, stala najmocnejšia žena sveta?

Malé dievčatko s hustými hnedými kučerami, ktoré sa na fotografiách šibalsky usmievalo vedľa svojej sestry. Dievča so záľubou v obliekaní kabátikov a tlačení kočíkov s bábikami, ktoré sa pýšilo láskou pre kone a psíkov.

Rodina ju prezývala Lilibet, pretože ako malá nevedela vysloviť svoje meno. No nikomu by ani len nenapadlo, že mladá Alžbeta Alexandra Mary Windsorová nie je len také obyčajné dievča, ale budúca kráľovná Spojeného kráľovstva.

Mladá Alžbeta ani len netušila, že sa v budúcnosti stane britskou kráľovnou. Zdroj: royalfamily

Vyrastala v štvorčlennej rodine a žila relatívne pokojným životom. Mala o štyri roky mladšiu sestru Margaret, ktorú nadovšetko milovala, ale vládla medzi nimi súrodenecká rivalita. Alžbeta vraj bola otcovou "pýchou", zatiaľ čo Margaret jeho "radosťou," - bol to začiatok napätého, veľmi medializovaného vzťahu, ktorý bude stredobodom skúmania celé nasledujúce roky, píšu noviny The New York Times.

Medzi sestrami vládla rivalita. Zdroj: Topical Press Agency

Keďže žila v tieni mocných mužov - svojho otca princa Alberta, vojvodu z Yorku (neskôr kráľa Juraja VI.), a strýka Eduarda, princa z Walesu - bolo nepravdepodobné, že by sa toto zdanlivo obyčajné dievča niekedy stalo hlavou Spoločnosti národov a hlavou cirkvi.

Bola tretia v poradí na trón, čo bolo pre jej svet plyšových poníkov a huňatých psov, ktorých za svoj život vlastnila vyše tridsať, niečo nepodstatné. To platilo až do jej desiatich rokov. Po smrti starého otca kráľa Juraja V. v roku 1936 jej strýko kráľ Eduard VIII. po roku na tróne abdikoval a Alžbeta s rodinou sa ocitli v centre pozornosti.

Korunovácia jej otca Jakuba VI. Zdroj: Topical Press Agency

Z kučeravej poslušnej Lilibet sa stala princezná Alžbeta, následníčka britského trónu.

Článok pokračuje na ďalšej strane >>>