Pápež František (84) sa v rámci svojej návštevy na Slovensku stretol v Prezidentskom paláci so Zuzanou Čaputovou, na ktorej pozvanie k nám prišiel. Do paláca tiež prišli vrcholové osobnosti slovenskej politiky: minister Igor Matovič, premiér Eduard Heger, šéf NRSR Boris Kollár a tiež exprezidenti SR Rudolf Schuster a Ivan Gašparovič.

Pápež František na Slovensku:

Akým dopravným obmedzeniam čelí Bratislava?

Dopravné obmedzenia na východe Slovenska

František sa dnes stretne so židovskou komunitou na Rybnom námestí v Bratislave a navštívi aj Dom Betlehem v Petržalke.

NAŽIVO: Pápež Františko v Prezidentskom paláci

Sledujeme ONLINE:

09:55

Vaša Svätosť, drahý pápež František...“ Úvod z príhovoru Zuzany Čaputovej v Prezidentskom paláci

09:45 Exprezidenti Slovenskej republiky v Prezidentskom paláci:

09:38 Predseda NRSR Boris Kollár plánuje vziať na stretnutie s pápežom svojich desať detí. Budú vraj „pripravení“ a „dobre oblečení“.

09:35 Na podujatia s pápežom Františkom sa prihlásilo celkovo vyše 100.000 ľudí. Konferencia biskupov Slovenska v noci z nedele (12. 9.) na pondelok po mesiaci uzavrela oficiálnu registráciu účastníkov na verejné podujatia spojené s jeho návštevou na Slovensku. Približne polovica registrovaných príde na záverečnú svätú omšu so Svätým Otcom 15. septembra do Šaštína, zvyšok do Košíc a Prešova. Na podujatia sa prihlásilo aj takmer 7000 nezaočkovaných ľudí.

09:30 Premiér Igor Matovič a exprezident Andrej Kiska v Prezidentskom paláci:

9:25 Veronika Remišová išla okolo Márie Kolíkovej, ktorá v tom momente stále asi dva metre od nej, a ani neotočila hlavu na ňu.

09:22 Hosťom ceremónie je aj bývalý prezident Rudolf Schuster.

Prezidentka sa stretla s pápežom Františkom v Prezidentskom paláci

09:21 Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v pondelok ráno v Prezidentskom paláci stretla s pápežom Františkom. Svätý Otec pricestoval na Slovensko po osemnástich rokoch.

Čaputová sa spoločne s pápežom presunula na stretnutie medzi štyrmi očami do zlatého salóna v Prezidentskom paláci. Prítomný tam bude aj tlmočník, pretože Čaputová bude počas schôdzky hovoriť v slovenskom jazyku a pápež v talianskom. Obvykle je na osobný rozhovor so Svätým Otcom vyhradených 15 minút, hlava štátu však dostala "nadpriemerný čas". Nasledovať bude stretnutie Svätého Otca s úzkou rodinou Čaputovej v Zelenom salóne Prezidentského paláca.

09:20 Niektorí hostia ceremónie preferujú čakať nie na svojich mestách na sedenie, ale v tieni. Stoličky pre hostí sú umiestnené uprostred trávniku v Prezidentskej záhrade a kvôli slnku sa teploty rýchlo zvyšujú.

09:15 Pápeža Františka dnes čaká aj v prezidentskom paláci:

09:10 Na ceremoniál do Prezidentského paláca boli pozvaní predstavitelia politických strán, náboženských organizácií, samospráv a akademických kruhov. Na pozvánku prezidentky prišli expremiérka Iveta Radičová, ombudsmanka Mária Patakyová, primátor Bratislavy Matúš Vallo aj predsedníčka Progresívneho Slovenska Irena Bihariová.

V Bratislave sa ráno tvorili kolóny

09:08 V Bratislave treba v pondelok ráno počítať s viacerými dopravnými obmedzeniami. Vodičov na to upozorňujú Zelená vlna RTVS a Stella centrum.

V hlavnom meste sa tvoria kolóny na viacerých úsekoch. Približne 25 minút si vodiči počkajú na vjazde do Bratislavy z Mosta pri Bratislave, na Gagarinovej a Popradskej ulici, taktiež na Ulici Svornosti. Zhruba 20-minútová kolóna sa tvorí na Slovnaftskej. Do desať minút sa vodiči zdržia na diaľnici D1 v smere od nákupného centra Avion na Prístavný most do Petržalky.

09:07 Druhý deň pápežovej apoštolskej cesty na Slovensku by mohol byť zaujímavý. František má na programe stretnutia s mnohými predstaviteľmi politického, cirkevného a spoločenského života. Jeho program je nabitý. Schôdzky má naplánované od skorého rána až do večera.

09.15 - Privítací ceremoniál v Prezidentskom paláci v Bratislave

09:06 Pápež František sa pripravuje na pondelkové stretnutie s členmi židovskej komunity deň po tom, ako v Budapešti varoval pred hrozbou antisemitizmu, ktorý stále číha v Európe i mimo nej. Napísala to v pondelok agentúra AFP.

„Toto je rozbuška, ktorá nesmie začať horieť. Najlepší spôsob, ako ju zneškodniť, je spolupráca a podpora bratskej jednoty." pápež František o antisemitizme

09:05 Stručná rekapitulácia z predchádzajúceho dňa:

09:00 Dobré ráno, vitajte pri našom ONLINE spravodajstve z návštevy pápeža Františka. Prílet Svätého Otca na Slovensko sme pokrývali v tomto článku.

Pápež sa ešte pred návštevou Slovenska stretol s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.

