Risk sa vyplatil! Prezidentka sa stretne s pápežom celkovo trikrát. Pri každej príležitosti sa pritom ukáže v inom outfite. Všetky jej róby majú spoločného návrhára, Borisa Hanečku. Práve on denníku Plus JEDEN DEŇ prezradil podrobnosti zelených šiat, v ktorých Zuzana Čaputová (48) vítala pápeža Františka na letisku v Bratislave.

Stavili všetko na jednu kartu! Dvorný návrhár prezidentky Boris Hanečka pred návštevou prezidentky trošku zariskoval. Hoci sa to pre niektorých môže zdať ako hra na nervy, zatiaľ mu jeho plán vychádza. Hanečka totiž objednával látky na róby pre Čaputovú z Talianska. A južania začínajú po lete fungovať až takmer druhý septembrový týždeň. Látky tak objednávali na poslednú chvíľu a nebolo jasné, či aj včas dorazia! „Z Talianska nám prišla látka veľmi promptne. To bolo super, keďže sme ju objednávali až v septembri a tá látka nám spravila trošku stres a paniku,“ prezradil Hanečka.

Niektorým sa môže zdať, že prezidentka zvolila outfit skôr do chladnejšieho počasia. A nie sú ďaleko od pravdy. „Keď sme objednávali látku, báli sme sa, že bude zima. V septembri už býva chladnejšie a aj tento august bol už studený. Ale je to tenký materiál a priedušný. Má to štýl kabáta, ale je to tenké, hoci šaty sú aj podšité,“ upresnil návrhár. Zaujímavá je aj dĺžka šiat. Prezidentka zväčša nosí šaty siahajúce pod kolená či do polovice lýtok. Tento model sa ťahá až po členky. „Na letisku môže byť chladno a môže tam fúkať,“ priblížil Hanečka dôvod dĺžky prezidentkiných šiat. Takzvané kábátošaty majú podľa neho skryté zapínanie a navonok vidieť v páse len jeden gombík. „Šaty sú ušité zo žoržetu, čo je krásny a kvalitný materiál. Ten ‚límček‘, čo má až ku krku, je naschvál. Chceli sme urobiť niečo také konzervatívne a klasické, ale pritom šik a proporčné. Práve v línii pásu sú dve príklopky, ktoré pripomínajú kabát,“ prezradil.

A prečo zelená farba? „Ide o krásnu tmavozelenú farbu, ako majú pralesné rastliny alebo borovicový háj. Je to však teplý, výrazný a hlboký odtieň,“ upresnil. Ako dodal, prezidentke dal na výber z viacerých farieb, no túto si hneď zamilovali. „Tú farbu mám na nej veľmi rád, mala ju už v lesklejšom prevedení,“ vysvetlil. Podľa Hanečku má veľa ľudí zelenú farbu zakódovanú ako farbu nádeje, ale je to aj farba duchovného rastu. „Zároveň odkazuje na ekológiu,“ vysvetlil.

Zaujímavé sú aj doplnky. Brošňu vyrobila umelecká šperkárka Nataša Štefunková. Podľa Hanečku si totiž veľa ľudí vyberá brošňu tak, aby s ňou komunikovali nejaký odkaz. „Je to taká zlatá špirálka, ktorá vyzerá ako symbol nekonečna. Je to akoby ratolesť s lístočkami a je to posolstvo nádeje a opakujúceho sa cyklu,“ povedal návrhár.

Tentoraz bola prezidentka bez kabelky. „Nech má voľné ruky akože otvorená náruč. Na tom som bazíroval,“ povedal. Boris Hanečka šil šaty aj na dnešné stretnutie prezidentky s pápežom v paláci. Na tom sa zúčastnia aj jej partner Juraj Rizman a Čaputovej dcéry. Návrhár šil outfit aj pre ne.