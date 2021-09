Udalosť, ktorá sa zapíše do histórie! Na Slovensko po 18 rokoch opäť zavítal pápež. Ide o prvú návštevu Františka, pred ním bol u nás len Ján Pavol II. Svätého Otca sme privítali tradične – chlebom a soľou. Prvou osobou, ktorá pápežovi potriasla rukou, bola prezidentka Zuzana Čaputová. V krátkom rozhovore jej František stihol povedať viac, ako čakala. Kam smerovali prvé kroky pápeža a čo odkázal Slovákom?

Lietadlo s pápežom Františkom pristálo včera presne podľa plánu o 15.30 h na bratislavskom letisku Milana Rastislava Štefánika. Na lietadle, ktoré priletelo z Budapešti, viali vlajky Slovenska a Vatikánu.

Hlavu katolíckej cirkvi na letisku vítali stovky ľudí, no priamo k nemu sa dostali len najvyšší predstavitelia štátu a cirkvi a dôležité osobnosti. Prezidentka Zuzana Čaputová pápeža vítala ešte na úpätí schodov lietadla. „V čase, v ktorom žijeme a ktorý je poznačený bolesťou, smútkom, rozdeľovaním spoločnosti, môže byť jeho príchod naozaj nápomocný k stmeleniu, zmiereniu a pokoju,“ povedala po privítaní pápeža Čaputová.

Hlavu štátu prekvapila odpoveď pápeža na otázku, ako sa má. František podľa Čaputovej odpovedal, že sa cíti, akoby omladol, a cesta na Slovensko mu vlieva energiu.

Na rozdiel od Jána Pavla II., ktorý našu krajinu naposledy navštívil v roku 2003, František nepobozkal pri príchode slovenskú zem.

Svätého Otca sme privítali podľa tradície chlebom a soľou. Priniesli mu ho členovia detského folklórneho súboru Lúčka v krojoch z Važca. Pápež dostal aj kyticu z pôvodných slovenských druhov rastlín a bylín. „Ide napríklad o ľubovník, starček, bedrovník, hlaváč, rebríček a prilbicu. Autorom kytice je florista Róbert Bartolen a okrem iného symbolizuje aj poďakovanie Bohu, že práve Slovákom daroval krajinu s takou krásnou prírodou,“ objasnil hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Predseda parlamentu Boris Kollár verí, že pápež František svojou návštevou Slovenska upokojí spoločnosť, ktorá je veľmi rozoštvaná. „Bol by som rád, keby sme upokojili situáciu, a som presvedčený, že návšteva Svätého Otca ju môže upokojiť,“ povedal Kollár.

„To, čo chcem, aby pápež zanechal na Slovensku, je pokoj a verím, že ho prinesie aj do politiky a hlavne nám to pomôže odraziť sa a pozerať dopredu,“ vyjadril sa premiér Eduard Heger. Dodal, že od návštevy pápeža má veľké očakávania a je to významná udalosť pre Slovensko.

Pápež František strávil na letisku asi 20 minút. Cestou k autu sa pristavil pri veriacich a zamával davu. Potom nastúpil do auta a jeho kolóna sa presunula do Apoštolskej nunciatúry v Bratislave, kde je ubytovaný. Zaujímavosťou je, že František si na presuny vybral najpredávanejšiu značku na Slovensku Škoda. Voziť ho budú v čiernych modeloch Karoq a Enyaq.

V Apoštolskej nunciatúre sa František prvýkrát prihovoril Slovákom. „Sloboda bratov a sestier je aj moja sloboda,“ povedal v príhovore pápež. Dodal, že na Slovensku si cení, že tu je stále v pamäti porekadlo: Hosť do domu, Boh do domu! Jeho včerajší program sa končil súkromným stretnutím s členmi Spoločnosti Ježišovej v Apoštolskej nunciatúre.

