Dopravné obmedzenia v utorok:

- mesto Šaštín-Stráže bude uzavreté od 16.00 h,

- priľahlé parkoviská pre návštevníkov stredajšej omše sa otvoria 14. septembra od 18.00 h.

Dopravné obmedzenia v stredu:

- v čase od 7.00 do 13.00 h budú uzavreté prístupové trasy do mesta Šaštín-Stráže,

- diaľnica D2 bude uzavretá od Bratislavy smer na Kúty od 7.00 do 9.00 h,

- diaľnica D2 bude uzavretá v smere Veľké Leváre - Bratislava približne o 8.00 h,

- hraničný priechod Brodské na diaľnici D2 v smere do SR bude uzavretý od 11.00 - 13.00 h. Presun po diaľnici D2 je počas vykonávania bezpečnostných opatrení pre vodičov nákladných vozidiel pozastavený. Mimo uvedených časov môžu diaľnicu využívať vodiči osobných vozidiel.



Odporúčania na príjazdové trasy na omšu:

-v smere od Bratislavy a Brna z diaľnice D2, zjazd Kúty: Pokračovať po ceste číslo 2/I až po okružnú križovatku v obci Kúty. Následne sa prvým zjazdom pripojiť na cestu cez obce Kúty a Čáry až k mestu Šaštín-Stráže.

-v smere od Bratislavy a Brna z diaľnice D2, zjazd Moravský Svätý Ján: Pokračovať po ceste číslo 2/I až do obce Moravský Sv. Ján. V obci odbočiť vľavo a pokračovať cez obce Sekule, Borský Sv. Jur a Kuklov až k mestu Šaštín-Stráže.

-v smere od Malaciek: Využiť cestu cez obec Veľké Leváre až do obce Moravský Sv. Ján. V obci odbočiť vľavo a pokračovať cez obce Sekule, Borský Sv. Jur a Kuklov až k mestu Šaštín-Stráže.

-v smere od Malaciek: Využiť cestu cez obce Studienka, Lakšárska Nová Ves a Borský Mikuláš. V obci odbočiť vľavo na cestu 1143/III a pokračovať až k mestu Šaštín-Stráže.

-v smere od Skalice a hraničného priechodu Sudoměřice: Využiť cestu číslo 426/II až po okružnú križovatku v meste Holíč. Na križovatke použiť druhý zjazd na cestu číslo 2/I. Približne po 1,5 km odbočiť vľavo na cestu číslo 590/II a po tejto ceste pokračovať cez obec Petrova Ves až k mestu Šaštín-Stráže.

-v smere od Hodonína (CZ): Použiť cestu číslo 51/I až po okružnú križovatku v meste Holíč. Na križovatke použiť prvý zjazd na cestu číslo 2/I. Približne po 1,5 km odbočiť vľavo na cestu číslo 590/II a po tejto ceste pokračovať cez obec Petrova Ves až k mestu Šaštín-Stráže.

-z ostatného územia SR je potrebné prísť do mesta Senica. V meste na hlavnej križovatke odbočiť na cestu 500/II a pokračovať cez obec Dojč až k mestu Šaštín-Stráže.

-Pred vjazdom do mesta je potrebné odstaviť vozidlo na vyznačených odstavných parkoviskách podľa pokynov príslušníkov Policajného zboru a usporiadateľov. Z parkoviska je potrebné sa po vyznačenej trase peši presunúť na miesto konania svätej omše. Peší presun trvá od 12 do 30 minút.