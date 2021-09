A je to tu! Dlhé čakanie na návštevu pápeža Františka sa skončilo. Svätý Otec pôsobil pri príchode ako vždy charizmaticky a dobrosrdečne. Prakticky hneď po prílete mal na programe prvé stretnutie na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave. A práve odtiaľ sa prvýkrát prihovoril Slovákom.

Slová pápeža Františka museli dostať každého veriaceho, ale aj neveriaceho: „Drahí bratia. Pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza znenazdania, keď sa situácia znormalizuje a my sme sa usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame, nie je sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi. Sloboda brata a sestry je aj našou slobodou. Lebo naša sloboda nie je úplnou bez neho a bez nej.“

Pápež František sa vo svojom príhovore venoval predovšetkým slobode a spomenul aj bývalý režim, počas ktorého nebolo kresťanstvo príliš obľúbené v radoch vládnej Komunistickej strany. Zašiel aj do ešte hlbšej histórie: „Tu sa evanjelizácia zrodila bratským spôsobom nesúc pečať, ktorú jej vtlačili svätí solúnski bratia Cyril a Metod. Nech nám pomôžu pokračovať v ceste a rozvíjať medzi sebou v Ježišovom mene bratské spoločenstvo. Ako môžeme snívať o Európe slobodnej od ideológií, ak nemáme odvahu postaviť Ježišovu slobodu pred potreby jednotlivých skupín veriacich?“

Svätý Otec má 84 rokov a vlastným menom je Jorge Mario Bergoglio. Pápežom sa stal 13. marca 2013, keď vo funkcii nahradil dosluhujúceho Benedikta XVI. Za katolíckeho kňaza bol vysvätený v roku 1969. Medzi rokmi 1973 až 1979 pôsobil ako provinciál Spoločnosti Ježišovej v Argentíne. V roku 1998 sa stal biskupom buenosaireským a za kardinála ho vymenoval sv. Ján Pavol II. v roku 2001. Práve Ján Pavol II. bol posledným pápežom, ktorý navštívil Slovensko. V roku 1995 bol v Šaštíne, Nitre a Levoči.

