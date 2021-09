Kollár sa pochválil, že radosť urobí nielen sebe, ale aj svojim deťom. „Dnes večer sa mám s mojimi deťmi stretnúť so Svätým Otcom. Deti už tri dni nespávajú. Poobliekali sa, pripravili si doplnky ktoré musia mať, ako prikrývka hlavy a podobne. Samozrejme, je to veľká radosť,“ prezradil Kollár nadšenie u jeho najbližších. Predseda parlamentu odpovedal aj na to, či berie všetky deti. Kollár odpovedal rázne: „Desať.“

Šéf Sme rodina neprezradil, ktoré zo svojich ratolestí sa stretnutie s pápežom nedočká. Má totiž až 11 detí s 10 ženami. So Stankou Horňákovou má Alexandru, s Ivanou Barnovou Natáliu, s Petrou Krištúfkovou Ester, s Martinou Sabbatini Štofaníkovou Šimona Helidora, s Andreou Heringovou Saru Zoe a Borisa, s Barborou Richterovou Artura, s Monikou Ostrihoňovou Zairu, s Paulou Simoes Christiana Alexandra, s Barborou Balúchovou Alexandra Jána a s Miroslavou Martíškovou Jakubisovou Markusa.

„V Maďarsku bol svätý otec pár hodín. Je to pre nás veľká česť, že dal Slovensku toľko dní. Prišiel v nedeľu a odíde v stredu. Je to radosť a sláva. Pevne verím, že táto návšteva upokojí ubolený národ,“ povedal Kollár. Predseda parlamentu prezradil, že sám zamýšľa so svätým otcom nejakú tému otvoriť, no konkretizovať ju nechcel. Podľa pápežovho harmonogramu by sa mal s Kollárom stretnúť dnes o 18.00.