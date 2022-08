Slovensko sa krátko po voľbách 2020 zobudilo do nevšedného, no o to viac desivého rána. NAKA vykonala akciu s názvom Búrka, pri ktorej bolo z ovplyvňovania súdov obvinených 18 osôb na čele s Marianom Kočnerom. Nechýbala medzi nimi ani bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská, ktorej sa už zajtra začína súdny proces v kauze Fatima. Jankovská ale nebola podľa vyšetrovateľov jediná žena, ktorá s Kočnerom "spolupracovala". Najznámejšou z nich je Alena Zsuzsová!

Jankovskú si verejnosť dobre pamätá už odo dňa, keď pod tlakom verejnosti odstupovala v septembri 2019 z funkcie štátnej tajomníčky na Ministerstve spravodlivosti SR ako nominantka Smer-SD. Na svojom poslednom brífingu v pozícii zamestnankyne rezortu poslala ľuďom odkaz: „K osobe Mariana Kočnera som sa jasne vyjadrila. Nepoznám ho, nekomunikovala som s ním ani priamo, ani sprostredkovane, ani osobne, ani prostredníctvom iných osôb, nijako.“

V marci 2020 si ale pre ňu prišla NAKA a obvinila ju spolu s ďalšími sudcami a inými osobami z ovplyvňovania súdnych rozhodnutí! Jankovská sa mala podľa polície podieľať na pomoci zmanipulovať rozsudok v kauze zmeniek TV Markíza z apríla 2018 tak, aby Kočner spor vyhral. Išlo o prvú zmenku v hodnote 8,3 milióna eur. To sa aj stalo, no televízia sa odvolala a celá kauza sa dostala až na Najvyšší súd, ktorý rozhodol, že Kočner pôjde za falšovanie zmeniek na 19 rokov do basy.

„Bola to úplná dôvera medzi nami s tým, že človek mal pocit, že mu môže zavolať aj o polnoci s akýmkoľvek problémom a on to vyrieši,“ povedala Jankovská vyšetrovateľom o Kočnerovi po pár mesiacoch vo väzbe. Polícii povedala aj svoju verziu, ako Kočnerovi v kauze zmenky pomáhala. Cez kamarátku a sudkyňu Denisu Cvikovú mala podľa vyšetrovateľov ovplyvniť sudkyňu ktorá vo veci rozhodovala - Zuzanu Maruniakovú. V kauze Búrka boli obvinené aj ony dve.

Bývalá štátna tajomníčka sa ale dostáva do problémov predovšetkým kvôli jej niekdajšej práci sudkyne. Spor, pri ktorom pred viac ako 20 rokmi odsúdila Jankovská v kauze Fatima dvoch podnikateľov, sa vlečie dodnes. Podľa vyšetrovateľov sa mala Kočnerova spriaznená duša pred pár rokmi snažiť za pomoci policajného exprezidentka Tibora Gašpara a niekdajších najvyšších predstaviteľov NAKA Petra Hraška a Róberta Krajmera o marenie spravodlivého vyšetrovania pôvodného prípadu Fatima.

Jankovská je za to obžalovaná zo zločinu marenia spravodlivosti. Podľa správ z aplikácie Threema napísala v roku 2018 Kočnerovi, že kľúčový svedok v kauze Michal Vida výpoveď zmení: „Povie tri nacvičené vety. Janíček klame. Vydieral ma a donútil ma natočiť video. Neposlal som Markíze ani inde žiadne svoje vyjadrenie. Ospravedlňujem sa pani Jankovskej.“ Spolu s ňou si súd od 19. augusta posvieti na jej svata Petra Vaska a aj Krajmera. V prípade Hraška a Gašpara vyšetrovanie pokračuje.

Pozrite si v galérii o čom si mali písať Jankovská s Kočnerom cez Threemu, ako aj to, ako mala chcieť ovplyvniť vyšetrovanie v kauze Fatima.

Na druhej strane nájdete, čo všetko má mať na rováši Zsuzsová, a aj komické video z dňa, kedy mala naozaj "deň blbec".