Bývalý príslušník SIS Miroslav Kriak, ako aj expolicajt Štefan Mlynarčík už na prvom kole pojednávaní priznali, že sa na sledovaní podieľali. Kriak mal dostať informáciu, že ide sledovať užívateľov a dílerov drog. „Mojimi očami prešli tisíce ľudí od diplomatov, cez vrahov, až dílerov drog a jednoznačne som videl, že to je mimo,“ povedal Kriak v prvom kole pojednávaní o Kuciakovi. Tóth, ktorý komandu šéfoval, ale môže Zsuzsovej priťažiť oveľa viac, lebo jeho výpoveď sa bude týka priamo Kočnera a aj jej samotnej. Mlynarčík dnes napokon vypovedať nebude. Jeho výsluch je presunutý na iný termín.

Sudkyňa na začiatku dnešného pojednávania vylúčila Tomáš Szabóa na samostatné konanie. Ten už vypovedal a priznal sa k účasti na príprave vraždy prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho. „Chcel by som sa prokurátorom ospravedlniť,“ povedal Szabó. Príprava vrážd prokurátorov je spojená s kauzou Kuciak, lebo spolu úzko súvisia a v oboch prípadoch mal byť objednávateľom Kočner za pomoci Zsuzsovej. Szabó je aktuálne odsúdený na 25 rokov nepodmienečne za účasť na vražde Kuciaka, jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) a podnikateľa Petra Molnára. To, či mu priznanie sa k príprave vrážd prokurátorov a oľutovanie situácie pomôže, aby sa mu trest nezvýšil na doživotie, je na teraz otázne.

Oveľa dramatickejšiu situáciu bude mať v prípade dokázania viny Zsuzsová. Tá je právoplatne odsúdená na 21 rokov za účasť na vražde exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka. Ak by ju súd uznal vinnou z účasti na vražde Kuciaka a Kušnírovej a zároveň z prípravy vrážd prokurátorov, hrozilo by jej 25 rokov natvrdo, no oveľa pravdepodobnejšie je doživotie! Napríklad bývalý šéf východoslovenského podsvetia Róbert Okoličány je za účasť na troch vraždách a iné skutky odsúdený na doživotie. Na extrémny trest sú odsúdení aj vykonávatelia dvoch vrážd v prípade, ak do poslednej chvíle svoju vinu popierali, čo robí aj Zsuzsová.

Na doživotie bolo doteraz odsúdených až 62 osôb. Nie je ale medzi nimi žiadna žena, a tak by práve Zsuzsová mohla získať toto nelichotivé prvenstvo. Okoličány je na úteku, no obžalovanej sa to tak ľahko nepodarí, keďže je za mrežami. Raz už pocítila pocit slobody, keď ju ŠTS oslobodil (Najvyšší súd toto rozhodnutie neskôr zrušil a vrátil prípad ŠTS na opätovné prejednanie) v kauze Kuciak, no hneď za bránami ústavu na výkon väzby ju čakala polícia a zobrali ju späť za mreže práve za objednávku vrážd prokurátorov. Z tejto situácie existuje pamätná foto.

