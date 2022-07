Spor o bar Fatima je jedna z najdlhších káuz v histórii Slovenska. Začal sa tým, keď podnikateľ získal v dražbe Fatimu stojacu na luxusnom mieste pod Trenčianskym hradom. O podnik mal však záujem aj šéf mafiánskej skupiny sýkorovcov Peter Čongrády. Spor sa skončil tak, že Janíček o bar násilím prišiel a Jankovská ho vtedy ako sudkyňa poslala za mreže kvôli tomu, že mal spolu s kolegom Jozefom Strelčíkom vydierať Tibora Jurisu.

„Po 22 rokoch som sa ja, moja rodina, moja manželka a moje deti dočkali spravodlivého rozsudku. Nevinný, pretože brániť sa oplatí,“ napísal Janíček po dnešnom rozsudku OS na sociálnej sieti. Obnovenie konania v prípade údajného vydierania povolil okresný súd Trenčín, kde sa prípad v minulosti riešil, ešte v roku 2020. Podnikateľ tvrdil, že Jurisa podpísal krivú výpoveď a Jankovská, vtedy ako trenčianska sudkyňa, ich v zmanipulovanom procese odsúdila. „Na základe krivej výpovede ma posadil Jankovskej gang na 20 mesiacov za mreže,“ povedal pred dnešným rozhodnutím OS Janíček.

Janíček so Strelčíkom sú vlastníci nehnuteľnosti Fatima pod Trenčianskym hradom, ktorého súčasťou je aj známy bar, o ktorý mala záujem skupina Čongrádyovcov. Janíčka mali násilím prinútiť prepísať bar na nich. Dnes oslobodený podnikateľ zároveň ohlásil, že plánuje pomôcť Slovensku. Hovorí sa, že by chcel vstúpiť do politiky, no jeho slová ostávajú záhadou: „O 17.00 vás dnes vítam na Fatime, kde robím posedenie s tým, že vám chcem oznámiť, ako budem ďalej napredovať, aby som pomáhal Slovensku.“

Prečítajte si tiež: