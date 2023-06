“Je to ako keby ste dali mafiánovi beztrestnosť za to, že udá svoju upratovačku, ktorá mu odstraňuje mŕtvoly,” hovorí sudca Peter Šamko o súdnych procesoch.

Súdne procesy postavené na kajúcnikoch, ktorí objasňujú trestnú činnosť, sa už vo viacerých prípadoch stretli s kritikou z Európskeho súdu pre ľudské práva. Ich aktéri často podpisujú dohody o vine a treste alebo dostanú beztrestnosť výmenou za to, že objasnia trestnú činnosť iných osôb. A práve tu máme problém. Pretože výhody pre kajúcnikov nepodliehajú súdnej kontrole.

“Kajúcnik totiž nie je obyčajný svedok, jeho výpoveď by mala byť hodnotená dôslednejšie,” konštatuje sudca Peter Šamko, ktorý kritizuje priam až posvätnú úctu, ktorú náš systém spravodlivosti voči výpovediam kajúcnikov preukazuje.

Sudca upozorňuje aj na dvojaký meter, ktorý sa aplikuje u obvinených. Rukolapným príkladom je čerstvé vymenovanie obvineného vyšetrovateľa Pavla Ďurku do riadiacej funkcie v policajnej inšpekcii. Paradoxne teda trestnú činnosť iných policajtov má riešiť iný obvinený policajt.

“Nie je mojou úlohou komentovať personálne nominácie ministra vnútra, ale keby sme si urobili test kauzou Búrka, pripomeniem že tu sú obvinení sudcovia - časť z nich má pozastavený výkon funkcie - a vy by ste z nich urobili predsedu súdu, alebo by kariérne rástli a išli by na Najvyšší súd. Všetci by kričali, že to nie je normálne. Lebo je síce prezumpcia neviny, ale je vidno, že nie je obvinený ako obvinený,” dodáva Šamko.

O zdeformovanom systéme trestných konaní na Slovensku, ale aj o tom, že dohody o vine a treste môžu byť výsledkom falošných a vynútených priznaní, hovoril sudca Peter Šamko v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou.

Prečítajte si tiež: