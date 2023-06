Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa sa topí v dlhoch a potrebuje tvrdý ozdravný plán. Štandardne platí, že keď sa firma potáca vo finančných problémoch, ako prvý na rane je riaditeľ. Trasie sa pod šéfom VšZP Richardom Strapkom stolička?

“Je to na rozhodnutí pána ministra. Ako predseda dozornej rady poisťovne som povedal, že ak budú nejaké zmeny, pochopiteľne môže rátať, že mu moju pozíciu ponúknem. Môžu ma nahradiť kýmkoľvek a v rámci ozdravného plánu môže ponúknuť moju stoličku vhodnejšiemu kandidátovi,” komentuje zdravotnícky analytik a zároveň aj predseda dozornej rady VšZP Martin Smatana aktuálnu situáciu v štátnej zdravotnej poisťovni.

V najbližších dňoch by malo padnúť rozhodnutie, aké ozdravné opatrenia by sa mali prijať. Martin Smatana v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou dodáva, že v prvom rade by tieto opatrenia nemali mať negatívny dopad na pacienta: “Pozrieme sa na rezervy v prevádzke poisťovní, pozrieme sa, či niektoré investície sa nedajú odložiť v čase, aby sa neinvestovalo do ničoho, čo priamo nesúvisí so zdravotnou starostlivosťou.”

Smatana sa vyjadril aj k téme podivných finančných tokov zo štátnej poisťovne. Jej vedenie aj napriek mimoriadne zlej finančnej kondícii zazmluvnilo nové výkony v laboratóriách spoločnosti Medirex, ktorá má aj po pandémii enormné zisky. “Vieme, že limity sú príliš štedré, aj marže, ak sa pozrieme na Finstat. My sme tému laboratorií ako dozorná rada riešili už pred rokom, keď došlo k prvému navýšeniu a nesúhlasili sme. Po rokoch, keď laboratórna diagnostika mala extrémne dobré časy, lebo sa testovali PCRká, sme nesúhlasili, aby sa zvyšovali limity,” vysvetlil Smatana.

Generálny riaditeľ poisťovne Richard Strapko však napriek nesúhlasu dozornej rady, limity opäť navýšil.“My ako dozorná rada máme odporúčaciu právomoc. Nestalo sa tak, my sme sa cítili oklamano. Lebo nám bolo prisľúbené, že k ničomu takému nedôjde,” konštatoval Martin Smatana.

Čo všetko ešte môže pre rezort zdravotníctva urobiť úradnícka vláda, ako bude vyzerať ozdravný plán pre VšZP a ako by mohol vyzerať rozpočet na ďalší rok, čo čaká nového ministra zdravotníctva po septembrových voľbách a prečo kondoloval súčasnému ministrovi Michalovi Palkovičovi hovorí analytik Martin Smatana v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou.