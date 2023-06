Európa sa už roky nevie zhodnúť na to, ako by mala vyzerať jej migračná a azylová politika. Proti migrácii sú nastavené aj politické nálady voličov v krajinách Európskej únie. Minulý týždeň sa v Luxemburgu stretli ministri vnútra členských krajín.

Zástupca Slovenska, minister vnútra Ivan Šimko, vyvolal poplach svojím statusom na sociálnej sieti. V ňom vyhlásil, že treba zmeniť postoj Slovenska k prerozdeľovaniu migrantov. Doteraz boli pozície našej krajiny k nelegálnej migrácii nastavené proti kvótam. Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák jeho výroky komentoval ako katastrofálne. “Krajiny, ktoré zlyhali v migračnej otázke pred dvadsiatimi rokmi, tlačia na ostatné krajiny, aby urobili tú istú chybu, ako oni kedysi,” komentoval v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou Robert Kaliňák snahy Švédska ako predsedníckej krajiny zmeniť pravidlá azylovej politiky.

Minister Šimko napokon pri hlasovaní cúvol a zdržal sa - s odvolaním sa na obmedzené kompetencie úradníckej vlády. “Prílišná snaha byť pápežskejší ako pápež stojí Európu obrovské zdroje, bezpečnosť aj integráciu. Táto téma rozdelila Európu natoľko, že kompaktnosť Európy bola práve migračnými kvótami narušená,” zhodnotil Kaliňák opätovné pokusy prenastaviť migračnú a azylovú legislatívu. Dodal, že je nevyhnutné obnoviť spoluprácu krajín V4.

“Každá predsednícka krajina sa pýtala krajín Vyšehradskej štvorky na názor, aby vedeli, že nepôjdu proti múru. Ak V4 mala názor, ktorý podporoval takúto aktivitu, bolo to jednoduchšie. Keď bola proti, tak sa s týmito témami ani nezačínalo. Lebo to už je pomerne veľké množstvo ľudí, ktoré dokázalo svojimi hlasmi vyvolať zmenu. Všetky štyri krajiny aj s Rakúskom majú takú silu, že dokážu zmeniť nariadenie, ktoré by chcelo meniť pomery v strednej Európe,” vysvetľoval Robert Kaliňák.

O tom, že práve pre nezvládnutie migrácie hrozí Európe posun smerom ku krajnej pravici, nakoľko reálne je, že nová dohoda nájde väčšinovú podporu a vstúpi do platnosti, ale aj o tom, či Slovensko má dostatok prostriedkov, aby chránilo hranice svoje aj vonkajšie únie, bola reč v novej epizóde relácie TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou.