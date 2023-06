Tri roky si užíval dôchodok, dva roky z toho sa intenzívne pomáha s opaterou jedinej vnučky. Idylke je však koniec, pretože Béla Bugár sa rozhodol po boku starého spolubojovníka Mikuláša Dzurindu pre návrat do politiky. Na sociálnych sieťach to vyvolalo množstvo negatívnych komentárov, etnickí Maďari nedokážu Bélovi zabudnúť, že Most- Híd nebol čisto maďarský etnický projekt a hovoria o ňom ako o zradcovi.

“Je to polovičný návrat,” hovorí Béla Bugár ktorý je člen strany Most-Híd, ale do parlamentu kandidovať nechce. “Za zradcu ma označujú tí, ktorí vždy bojovali iba proti niečomu. Nie za niečo,” dodáva. Nepekné reakcie na sociálnych sieťach, kde je sám aktívny, s ním už nič nerobia. Vraví, že ak ho niekto uráža, dostane to tvrdo naspäť.

Politickému projektu Mosta-Híd a Modrých Mikuláša Dzurindu dáva veľké šance a odhaduje, kto by ich mohol voliť: “Myslím si, že všetci tí, čo si pamätajú obdobie po 98. roku, keď sme išli do vlády s Mikulášom Dzurindom a boli sme čierna diera Európy. Teraz takisto, štátny deficit je obrovský, verejné financie sú, prepáčte, rozdžubané, ale rozdiel je v tom, že teraz už ľudia neveria nielen politikom, ale ani štátnym inštitúciám a boja sa, čo bude po 30. septembri. Toto zneužívajú niektorí politici, ktorí vyvolávajú nenávisť. Tí, ktorí si pamätajú, ako sme dali dohromady Slovenskú republiku, ako sa ju podarilo dostať na správnu cestu, tí nezabudnú, že to bol práve Mikuláš Dzurinda a aj my.”

Podľa Bélu Bugára sa nezmenila iba politika, ale aj voliči na slovenskom juhu. “Málokto si uvedomuje, že veľmi veľa prvovoličov už nevolí podľa národnosti, ale podľa toho, čo ponúkajú politické strany… Aj SaS má svojho Maďara, aj Pellegrini má svojho Maďara. To znamená, že každý slovenský politik, aj politická strana, zistili, že môžu loviť medzi voličmi maďarskej národnosti. Najviac vedia zskať mladých ľudí, ktorí si nepamätajú, ako sme sa od 89. roku dostali do 98., ako sme to museli opravovať. Stredná a staršia generácia vedia, čo sme urobili a musia sa rozhodnúť či im to stačí,” konštatuje Bugár, ktorý má jasno aj v tom, či ešte niekedy vstúpi do spolku s Robertom Ficom.

O šanciach na vstup do parlamentu, o tom, či už znovu verí Mikulášovi Dzurindovi, ako sa zmenil Fico, čo hovorí na prípadnú koaličnú spoluprácu s politickými rivalmi z Dankovej SNS a čo na jeho nové koketovanie s politikou hovorí manželka Gabika si vypočujte v novej epizóde relácie TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou.