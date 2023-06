Líder projektu Modrí-Most Híd Mikuláš Dzurinda je pri komentovaní súčasnej politickej scény mimoriadne otvorený. O Borisovi Kollárovi rovno povedal, že by sa mal odpratať. Napriek tomu by už teraz do jeho odvolávania nešiel. Podľa bývalého dvojnásobného premiéra z toho bude len lacná show pre ľudí a krajina má uplne iné problémy, ktoré treba riešiť.

Naznačil aj to, že po voľbách fackovacie afekty šéfa strany Sme rodina nemusia byť prekážkou pri skladaní novej koalície. "Určite sa nezabudne, ale rozhodnutie bude politické," myslí si Dzurinda. "Napokon, nemienim sa vyviňovať, že som pozýval pána Mečiara, keď som zostavoval svoju tretiu vládu. A verte mi, že som sa s tým vytrápil. Možno by pán Fico nebol urobil takú kariéru, keby mi vtedy kádéháci boli vyšli v ústrety. Ťažko sa mi znášalo, keď mi tí najmorálnejší na chodníku vykrikovali: včera si sa s Mečiarom bil, zajtra by ti bol dobrý?” konštatuje Dzurinda. Na priamu otázku, či platí, že politika je umením možného aj v prípade faciek Borisa Kollára, bez zaváhania odpovie “áno”.

O Mečiarovi, Ficovi, Matovičovi a Hegerovi, ktorý sa namiesto odchodu z politiky schováva za Andreu Letanovskú, o tom, prečo už nebude na víťazstvo vo voľbách stačiť nechcieť Fica aj o politickom revanši a kriminalizácii politických protivníkov v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou hovoril Mikuláš Dzurinda.

