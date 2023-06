Na ďalší mandát nemá dosť síl a preto odchádza. Zuzana Čaputová sa rozhodla znovu nekandidovať a prepustí prezidentský úrad novému kandidátovi, ktorý vzíde z budúcoročných volieb.

Už teraz sú známe niektoré mená. Do súboja chce vstúpiť bývalý diplomat Ján Kubiš, spomína sa aj meno jeho kolegu z diplomacie Ivana Korčoka. Ako o možnom vyzývateľovi prezidentky Čaputovej sa chvíľu hovorilo aj o šéfovi Hlasu Petrovi Pellegrinim. Ten však vyhlásil, že záujem nemá.

Ako prekvapivé vníma prezidentkino rozhodnutie šéf prieskumnej agentúry AKO Václav Hřích. “Neočakával som to. Myslel som si, že ona znáša útoky lepšie. Na druhej strane, my sme videli len tú mediálnu časť, nevieme, ako to vyzeralo v jej rodinnom zázemí. Nevideli sme to v celej šírke, predsa len, je to obrovská zmena, keď sa človek dostane do takejto funkcie. Jasné je teraz to, že budúci rok sa zmení život inému človeku a treba sa pripraviť, že to začne chytať iné grády,” komentuje Hřích.

Podľa neho vyhlásením Zuzany Čaputovej o odchode z prezidentského paláca pribudne pred voľbami nová téma. “V momente, keď oznámila, že sa druhýkrát o post prezidentky nebude uchádzať, to znamená, že začne tlak na všetky strany. Médiá sa ich budú pýtať, koho nominujú. A množstvo strán bude mať problém,” konštatuje Václav Hřích.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová oznámila že nebude kandidovať na prezidentku Slovenskej republiky. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Momentom vyhlásenia Zuzany Čaputovej sa podľa neho začala prezidentská kampaň. “Všetci si budú musieť obliecť dresy, povedať kto má kandidáta, kto nemá a bude to veľmi nekomfortné?" dodáva riaditeľ prieskumnej agentúry.

Dá sa očakávať, že sa do tretice zopakuje model, že v prezidentskej voľbe uspeje občiansky kandidát bez skúseností v politike, ako to bolo v prípade Andreja Kisku a Zuzany Čaputovej? Nakoľko pravdepodobné je, že by o prezidentský post napokon predsa len zabojoval aj Peter Pellegrini? A môžu progresívci na čele so Šimečkom v parlamentných voľbách prečíslovať Smer-SSD Roberta Fica? Viac o nástrahách, ktorým strany a politici budú musieť čeliť v najbližších týždňoch, hovorí riaditeľ prieskumnej agentúry AKO Václav Hřích v najnovšej epizóde relácie TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou.