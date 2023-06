Používanie hotovosti sa čoraz viac limituje. Slovensko má v Ústave zakotvené právo na hotovosť. O podobných krokoch uvažujú aj Rakúsko či Švajčiarsko. V kontexte prípravy virtuálneho eura to má svoju logiku. Najnovšie Európska únia pripravuje vlastnú digitálnu menu. Už v stredu 28. júna príde Európska komisia s oficiálnym návrhom o digitálnom eure. Prechod na virtuálnu menu sa výrazne dotkne jednotlivcov, firiem, bankového sektoru aj fungovania štátov.

Ešte počas pandémie sme si zvykli na bezhotovostné platby. Aj preto o nás banky vedia de facto všetko. Čo a kde nakupujeme, ako často si kupujeme trebárs alkohol, cigarety či nezdravé potraviny, koľko míňame v reštauráciách- a v ktorých, kde a za koľko tankujeme, ale aj aké ochorenia máme- keďže aj lieky si v lekárňach platíme kartou.

“Treba jasne povedať, že tieto informácie sa zbierajú a sú to najcennejšie informácie pre rôzne firmy. Otázka je, či je to správne. Pravdepodobne asi nie, lebo sloboda má svoju hodnotu. A čím je človek starší, tým citlivejšie hodnotu slobody vníma,” konštatuje predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič, ktorý v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou pomenoval výhody aj riziká virtuálneho eura.

“Sú banky, ktoré z vašich platobných údajov vypočítavajú uhlíkovú stopu. A odtiaľ je už len krok, že to bude niekto limitovať. A treba kričať, haló, rozprávajme sa o tom, lebo sloboda má svoju cenu. Rátajú vám CO2 a potom vás môžu limitovať pri využívaní vašich virtuálnych prostriedkov na účte. Bavíme sa o veľmi závažných veciach, o ktorých by mala prebehnúť diskusia. Moderný svet prepája a technológie umožňujúce kadečo. Treba uvažovať, pokiaľ to dáva zmysel a kde človek ostáva ako jednotlivec so svojou slobodou. Celá západná kultúra bola založená na slobode, jednotlivcovi, na jeho schopnostiach. A na toto by sme nemali ani do budúcna zabudnúť,” upozorňuje Marián Viskupič.

Diskusiu o rizikách virtuálneho eura, o systémoch, ktoré monitorujú naše spotrebiteľské správanie aj o možnostiach kontroly jednotlivca, ktoré štáty pomocou virtuálnej meny môžu dostať do rúk si vypočujte v epizóde relácie TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou.