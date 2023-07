Vláda včera vzala na vedomie správu o zdravotnom stave obyvateľov Slovenska. Záver? Zdravotný stav Slovákov sa nezlepšuje. Máme obéznych dospelých aj deti, narastá počet fajčiarov, v konzumácii alkoholu sme nad európskym priemerom.

Do toho tu máme problém s dostupnou zdravotnou starostlivosťou. Pacienti čakajú na vyšetrenie u špecialistu bežne aj niekoľko mesiacov či rokov. Viac ako štvrť milióna ľudí tiež nemá zazmluvneného všeobecného lekára.

Čerešničkou na torte je najnovší spor o téme rušenia detských ambulantných pohotovostí kombinovaný s vysokým vekom pediatrov, v ktorom sa opäť aktivizujú lekárski odborári z Lekárskeho odborového združenia (LOZ). “Prečo rieši situáciu LOZ? My ambulantní poskytovatelia sme situáciu sledovali a nikto z LOZ sa nás nepýtal, ako budeme poskytovať zdravotnú starostlivosť, keď oni dajú výpovede. Neviem prečo sa odborári miešajú do poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti,” komentoval tému šéf ambulantných lekárov Marián Šóth.

V relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou bola reč aj o ďalšom probléme, ktorým je revízia výdavkov a šetrení v zdravotníctve. “My už nemáme kde šetriť! Potrebujeme laboratóriá, potrebujeme CT, potrebujeme rontgeny, potrebujeme magnetické rezonancie, aby sme vyšetrili pacientov. To mám onkologickému pacientovi povedať, že dnes vám krvičku odoberať nebudeme, lebo štát povedal, že nie?” neudržal emócie na uzde lekár Šóth.

Od novej vlády, ktorá príde po voľbách očakáva systémové riešenia.

“Často od poslancov a politikov počujeme slová, však sme do toho naliali peniaze a výsledok nevidíme. Ale my môžeme prvé výsledky očakávať za desať rokov. Je to beh na dlhé trate. Môžeme naštarovať systémové zmeny a o päť či desať rokov to vyhodnotiť,” konštatuje Marián Šóth.

O neutešenej situácii v ambulanciách, prestarnutých doktoroch, ktorí jednoducho nevládzu slúžiť, ale aj tom, akí špecialisti nám chýbajú a že situácia je v niektorých krajinách ešte horšia, ako u nás, hovoril v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth.