Chyby a kroky jednotlivých ministrov, ktorí uplynulé roky vládli Slovensku, nás teraz dobiehajú. Vidíme to na rozvrátených verejných financiách či na chaose v rezorte vnútra. Teraz sa k tomu pridávajú aj medvede, ktoré prichádzajú do interakcie s ľuďmi aj v lokalitách, kde nikdy predtým neboli.

“Vlády v posledných troch rokoch zjavne nevedeli, čo majú robiť,” komentoval stručne bývalý minister životného prostredia László Solymos, s ktorým sme sa pozreli na aktuálne témy. Tými sú nielen medvede, ktoré pobiehajú v blízkosti obydlí a frekventovaných turistických chodníkov, ale aj nevyriešené ekologické záťaže v podobe nesanovaných toxických skládok.

“Pravda je, že pán Budaj odsabotoval všetky environmentálne záťaže, ktoré sme mu pripravili, aby sa dokončili do roku 2023. Približne 157 miliónov eur sme museli vrátiť a odišli nevedno kam. Určite sa nepoužili na to, na čo sa použiť mali. Keď som odchádzal, mali sme pripravených okrem Vrakune a Predajnej ešte 47 envirozáťaží v rôznej fáze odstraňovania a boli nastavené tak, že dokonca roka 2023 mali byť odstránené a mali byť na ne vyčerpané peniaze, ktoré sme na to mali od Európskej únie. Samozrejme, nič z toho sa neudialo,” vysvetľuje László Solymos, ktorý hovorí, že ľudsky nechápe, prečo Budaj nekonal.

Viac o aktuálnej politike, medveďoch aj o tom, kedy sa ľudia žijúci v ekologicky ohrozených lokalitách dočkajú riešenia svojich problémov povedal László Solymos v novej epizóde relácie TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou.

