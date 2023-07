Vilniuský samit NATO schladil nádeje Ukrajiny na vstup do Aliancie. Podľa vyjadrenia amerického prezidenta Joea Bidena Ukrajina nie je pripravená na vstup do NATO. Kyjev je momentálne vo vojne a v prípade vstupu do NATO by bolo do vojny vtiahnutých všetkých 31 členských štátov.

Ak teda Ukrajina deklaruje svoju túžbu byť súčasťou Severoatlantickej aliancie, nemalo by byť v jej záujme začať hľadať cestu k mierovým rokovaniam? "Ukrajina sa rozhodla prejsť do protiofenzívy s tým, že sa bude snažiť oslobodiť čo najviac územia obsadeného Ruskou federáciou. Avšak v kontexte strednodobého výhľadu, ktorý sa týka prezidentských volieb na Ukrajine, v Rusku, ale aj v Spojených štátoch, si myslím, že Ukrajinci sa musia začať pripravovať na mierové rokovania a musia mať realistický mierový plán. Tlak od medzinárodného spoločenstva bude smerovať k tomu, aby došlo k nejakej forme buď prímeria, alebo mierového riešenia na Ukrajine,” komentuje výsledky samitu NATO vo Vilniuse diplomat a podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Peter Kmec.

Podľa neho je samit pomyselným bodom zlomu aj pre formovanie novej európskej bezpečnostnej stratégie. “Doteraz sme jednotky NATO budovali ako expedičné sily, kde sme sa snažili vyvážať demokraciu s použitím vojenskej sily. Momentálne sa tieto plány prekresľujú na teritoriálnu obranu, kde chceme brániť naše územie,” vysvetľuje Peter Kmec.

Dodáva, že Západ bude musieť zmeniť svoju politiku. “Musíme brániť svoje východné krídlo, čakajú nás roky ozbrojeného prímeria. Budeme vyzbrojení, ale stabilní. Prišli sme do fázy konfrontácie s Ruskom, ktorá môže trvať desaťročia,” hovorí Kmec.

O zákulisí samitu vo Vilniuse, o tom, prečo z neho ukrajinský prezident odišiel sklamaný, ale aj o Slovensku a jeho nechránenom vzdušnom priestore, hovoril diplomat a podpredseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Peter Kmec v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou.