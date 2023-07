Šéf národniarov Andrej Danko spolu so svojou stranou vstali z popola. Prieskumy SNS namerali po prvýkrát preferencie prekračujúce päť percent potrebných na vstup do parlamentu. Napriek tomu bol plán Andreja Danka pôvodne iný. “Mrzí ma, že nevznikol slovenský Fidesz, ktorý by tvoril Smer, Hlas a SNS. Pretože Fico, Pellegrini a Danko by ľahšie vzdorovali tomu šialenstvu, ktoré na Slovensku máme,” vysvetľuje Danko.

Definuje aj cieľ. Tým by mal byť odchod Richarda Sulíka, Igora Matoviča a Borisa Kollára z parlamentu. Práve na poslednom z menovaných a svojom pokračovateľovi v kresle predsedu parlamentu nenechal národniar suchej nitky. “Pre mňa je Kollár jeden gauner, ktorý sa z hotela Kyjev dostal do parlamentu. Keď prišiel za mnou v roku 2015 a chcel byť našou súčasťou, ani vo sne mi nenapadlo, že on, Krištúfková a podobné elity sa dostanú k riadeniu štátu. Matovič to využil a Kollár sa stal predsedom parlamentu.," hovorí rozhorčene Danko.

A vraj nechápe súčasný postoj niektorých strán. "O to horšie prijímam reakciu Smeru, ktorý nechce podporiť odvolávanie Kollára, pretože Kollár po prvé urobil veľký kšeft pre blízku osobu, dal jej desať miliónov eur na desať rokov, neviem si predstaviť, že by som bývalej partnerke dohadzoval kšefty. Potom verejne povie, že zbije ženu, keď nevie preukázať svoju finančnú hotovosť. To všetko ukazuje, že Boris Kollár je len prezlečený mafián, podobne ako Escobar,” nešetrí Andrej Danko predsedu strany Sme rodina a kategoricky odmieta akúkoľvek povolebnú spoluprácu.

O migrácii, Romane Tabak, ale aj o synovi nebohého generála Milana Lučanského Adamovi, ktorý vymyslel aplikáciu na kontrolu sčítavania hlasov, sa predseda SNS rozhovoril v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou.