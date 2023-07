Máme za sebou tri turbulentné roky. Zástupcovia slovenského biznisu sa opakovane nechali počuť, že riešenia, ktoré prinášali vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera, poškodzovali slovenský priemysel, zamestnávateľov, obce a mestá aj radových občanov. Výsledok? Sekera vo verejných financiách v sume sedem miliárd eur.

Dva mesiace pred voľbami svoje predstavy o budúcom spoločenskom a politickom vývoji krajiny deklaruje aj Slovenská obchodná a priemyselná komora. Jej vedenie sa v týchto dňoch začína stretávať so zástupcami relevantných politických strán.

Ako však skonštatoval v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók, žiadne zázraky neočakáva. “Poviem otvorene, nesľubujem si od toho žiadne zázraky. Chceme zástupcom strán povedať minimálne naše stanovisko. To je záväzné a bez ohľadu na to, aká strana príde. Od strán chceme počuť s čím idú do hry. A do boja. A povieme im, ako si my predstavujeme, že by mala vyzerať politika na Slovensku,” hovorí predseda SOPK Peter Mihók pri úvahách o povolebnom vývoji krajiny.

Do úvahy podľa doterajšieho vývoja preferencií prichádza aj pat a španielska cesta. “Som optimista, ale aj realista. Dnešná situácia hovorí o pate. A my o tom budeme so stranami hovoriť. Túto krajinu by zachránila iba veľká koalícia, ktorá sa v súčasných pomeroch zdá ako nereálna,” konštatuje Peter Mihók.

Na otázku, či by si vedel predstaviť trebárs spojenie Smeru-SSD a Progresívneho Slovenska, realisticky odpovedá, že v slušnej spoločnosti by si to predstaviť vedel, ale, bohužiaľ, slovenská realita je postavená iba na ohováraní a osočovaní.

O tom, čo všetko doterajšie tri vlády pokazili, o tom, ako vojna a eskalovanie napätia škodia ekonomike, ktorá potrebuje na svoj štandardný rozvoj mierové podmienky, ale aj o tom, že potraviny, presnejšie ich nedostatok, dokážu byť silnejšie ako konvenčné zbrane, hovoril v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók.