Reforma známa ako nová súdna mapa za zhruba 300 miliónov eur, ktorú pripravovala za veľkých protestov sudcov a zamestnancov súdov ešte bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a s istým oneskorením sa spustila v júni tohoto roku už naberá reálne kontúry.

Po vyše mesiaci fungovania po novom sudcovia komentujú, ako funguje - či skôr nefunguje - nová súdna mapa. Z niektorých súdov prichádzajú správy o tom, že sa spisy povaľujú vo vreciach, z iných zase zúfalé hlásenia, že nič poriadne nefunguje, ministerstvo im neobstaralo ani potrebnú telekomunikačnú techniku, pojednávacie miestnosti sú nevyhovujúce a doručovatelia nestíhajú. Občanom, ktorým Mária Kolíková sľubovala zrýchlenie súdnych konaní, sudcovia odkazujú: Nestíhame!

“Celá táto ´akože´reforma spôsobí to, že na tri-štyri roky sa súdnictvo, minimálne v Bratislave, spomalí. A potom sa začneme postupne dostávať do nejakých koľaj. Ale na čo to bolo dobré, keď sa premiestnili sudcovia a spisy po celej Bratislave, žiadni noví odborníci sa nám tu neobjavili?” konštatuje kritička reformy a sudkyňa Krajského súdu v Bratislave Marcela Kosová.

Dodáva, že okrem veľkého sťahovania sudcov, justičných zamestnancov a spisov sa nič koncepčne nepohlo. “Sú to stále tí istí sudcovia, ktorí budú rozhodovať svoje staré veci a k nim nové, spomalíme konania, namiesto toho aby sme postupne zrýchľovali. Toto sa malo riešiť. Peniaze z plánu obnovy, ktoré budeme postupne vracať, sa využili na úplne nezmyselné veci a nikto tým nič nezískal,” dodala Kosová. Obzvlášť veľká kritika smeruje k správnemu súdnictvu. Napríklad v Bratislave by túto agentu malo riešiť 43 sudcov, reálne ich však je iba devätnásť a na stoloch ich čaká šesť tisíc spisov.

O tom, čo čaká slovenských občanov, ktorí potrebuje riešiť svoje životné situácie a problémy na pôdoryse novej súdnej mapy, hovorila sudkyňa Marcela Kosová v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou.