Západ by chcel namiesto kategorických požiadaviek od Zelenského počuť aj slová vďaky za dodané zbrane.

Západné krajiny na samite NATO vo Vilniuse povedali prezidentovi Vladimírovi Zelenskému jasné nie. A nielen to. Okrem faktu, že dvere do Severoatlantickej aliancie ostávajú zatvorené, by mocnosti rady videli namiesto kategorických požiadaviek na ďalšie dodávky zbraní, aj viac vďaky za už dodanú pomoc. Minister obrany Spojeného kráľovstva Veľkej Británie Ben Wallace doslova odkázal, že nie sú Amazon.

Podľa informácií agentúry Bloomberg vládla v zákulisí kľúčového samitu NATO napätá nálada. Lídri aliancie po večeri doručili Vladimírovi Zelenskému odkaz, že sa má schladiť. Bola to reakcia na výbuch jeho nevôle, keď sa dozvedel, že pozvánka nepríde. Pochopili slovenskí politici, ktorí tvrdo tlačili na prijatie Ukrajiny do NATO stanovisko Západu, že Ukrajina momentálne naozaj nemôže dostať pozvánku?

“To si nie som istý. Mám pocit, že u nich želanie predchádza realite. Ich názor však nie je dôležitý. Relevantné sú postoje veľkých krajín. Nemecka, Francúzska, Spojených štátov. Náš politik môže hovoriť, že Ukrajina musí vstúpiť do NATO už zajtra, ale toto jeho vyjadrenie nemá žiadnu relevanciu. Potom sa bude hlasovať a mocnosti dajú limity. A my sa buď prikloníme, alebo neprikloníme,” pomenúva politickú realitu bezpečnostný analytik Roman Laml.

O tvrdých odkazoch svetových lídrov, ktoré sa ukrajinskej strane nepáčili, o správe švajčiarskej rozviedky, ktorá kritizuje čoraz výraznejšie autoritárske črty Vladimíra Zelenského, ale aj o tom, akú taktiku teraz môže zvoliť Rusko, hovoril v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou bezpečnostný analytik Roman Laml.