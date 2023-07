Kasa je prázdna, peňazí niet a chýba sedem miliárd eur. Od obdobia pandémie Covidu-19 ideme z kopca. Vláda občanom oznámila, že sa bude šetriť. Experti kabinetu Ľudovíta Ódora navrhli priškrtiť sociálne výdavky. Rozlúčime sa s trinástym dôchodkom? Príspevkom pri narodení dieťaťa? Skrátime rodičovskú dávku? Zrušíme hypotéky pre mladých? Alebo zvýšime dane či vyrúbime nové dane?

Ekonóm Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz konštatuje, že pri siedmich miliardách, ktoré nám chýbajú je úspora v sume niekoľkých miliónov eur úplne bezvýznamným počinom. Zmysel majú až opatrenia, ktoré ušetria rádovo stovky miliónov eur.

“To, čo predvádza parlament, že vymýšľa ďalšie nové dávky a znižovanie sadzieb, to je presne cesta do rozpočtového pekla, lebo ďalšie znižovanie je strašne ťažké,” hovorí Radovan Ďurana. Upozorňuje, že jediným riešením bude zoškrtať to, čo už bolo prijaté. Napríklad odvodový bonus či rodičovské dôchodky. Zmysel dáva aj zrušenie trinásteho dôchodku.

