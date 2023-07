“S prekvapením konštatujem, že som sa mýlil,” hodnotil v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou aktuálne dianie v rezorte vnútra jeho bývalý šéf Vladimír Palko. Ten totiž do poslednej chvíle neveril, že by minister Šimko vo funkcii skončil, pretože ho premiér Ódor a prezidentka Čaputová nepodržia.

“Je to hysterické. Je to kŕčovité. Je to nespravodlivé. Pretože minister vnútra sa nedopustil ničoho zlého, ničoho nesprávneho. Čo povedal a napísal, to sedí,” dodal Vladimír Palko.

Podľa neho policajný prezident Štefan Hamran prekračuje svojimi politickými vyhláseniami prípustné hranice. “Na ňom je vidno, že niekedy rozprával ako minister, zatiaľ čo minister Mikulec mlčal. A to bolo veľmi nezdravé. Teraz sa mi zdá, že Hamran prekročil istú hranicu. Policajný prezident si vymyslel interpretáciu, čo chcel minister Šimko svojím statusom na sociálnej sieti povedať. A tá interpretácia je falošná,” hovorí Vladimír Palko.

Na otázku čo je horšie, či fakt, že Hamran vedome nesprávne interpretoval vyjadrenia Šimka, alebo že premiér Ódor a prezidentka Čaputová túto falošnú intepretáciu prijali a v podstate sa nechali Hamranom a policajnými funkcionármi vydierať, dodáva: “Tu je ťažko povedať, čo je horšie. Pretože vysloviť názor, že minister Šimko chce prikazovať policajtom, čo majú robiť, to bol z Hamranovej strany politický čin. Tak, ako si politik musí dávať pozor, aby nezasahoval do vyšetrovania, tak si aj policajt musí dávať pozor, aby nehovoril politické veci a politické súdy," myslí si Palko. A toto je podľa neho u Hamrana problém: "To, čo urobil, považujem za neprípustné."

Exminister Palko tvrdí: "Policajný prezident si vymyslel interpretáciu, čo chcel minister Šimko svojím statusom na sociálnej sieti povedať. A tá interpretácia je falošná." Zdroj: tasr/Dano Veselský

A teraz to druhé, či premiér Ódor a prezidentka Čaputová falošnú intepretáciu prijali a v podstate sa nechali Hamranom a policajnými funkcionármi vydierať. "Ísť robiť ministra do vlády, ktorá nemá oporu v parlamente a čoskoro skončí - ak sa na to Ivan Šimko podujal, tak si zaslúžil väčšiu lojalitu od prezidentky aj od premiéra Ódora," tvrdí Palko.

Bol vraj prekvapený, že ju nezískal, že tú lojalitu nepocítil. "Tento čin má priam tragikomický charakter. Toto, čo sa dnes stalo, akoby symbolizuje princíp nekompetentnosti, ktorý charakterizuje všetky tri vlády, ktoré vládli na Slovensku v tomto volebnom období. A to hovorím ako človek, ktorý týmto vládam v určitom ohľade fandil,” povedal Vladimír Palko. Podľa neho nie je riešením, aby to vláda kamuflovala a zakrývala chyby a prešľapy policajtov.

Podľa Palka si Šimko zaslúžil väčšiu lojalitu od prezidentky aj od premiéra Ódora. Zdroj: TASR

Čo sa ešte do volieb v rezorte vnútra udeje? Otvoria sa nové politické príbehy s kriminálnym pozadím? Bude sa škandalizovať opozícia? Zapojí sa polícia do predvolebného boja? Vypočujte si v novej epizóde relácie TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou.

Prečítajte si tiež: