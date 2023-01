V rozhovore sa dočítate:

- Prečo bolo pri boji s koronavírusom nebezpečné počúvať Igora Matoviča,

- Ako sa na zlej situácii s covidom podieľala opozícia,

- V akej situácii je naše zdravotníctvo,

- Čo spravil zle Peter Pellegrini

- Ako by sa zachoval Zajac, keby mu Matovič alebo niekto iný radil.

Prečo ste išli do tejto štúdie? Boli ste nespokojný ako Slovensko zvládlo boj s pandémiou?

To nebola motivácia. Peter Pažitný a jeho tím, do ktorého ja patrím, sa zaoberá tým, čo sa deje v slovenskom zdravotníctve, ako funguje, ako reaguje na rôzne záťaže. Zvolili sme si tému, porovnať slovenské zdravotníctvo v záťaži covidu s inými krajinami Európskej únie.

Ľudia by radi vedeli, ako ste postupovali, pretože teraz sa vašej štúdie chytila generálna prokuratúra a ide preverovať možnú trestnú zodpovednosť za zlé manažovanie pandémie...

Ešte v roku 2021 sme urobili takzvanú zelenú knihu, no a teraz sme sa na to pozreli z iného uhla pohľadu, ktorou je nadúmrtnosť. To znamená, počet ľudí, ktorí zomreli navyše v porovnaní s inými obdobiami. Urobili sme analýzu a zistili sme, že tu bola nadúmrtnosť. Covid je naozaj ochorenie, ktoré zvyšuje úmrtnosť. Potom sme sa pozreli na to, aká je nadúmrtnosť v iných krajinách. Štúdia bola vyložene vedecká, nemá nič s politikou ani generálnou prokuratúrou. Urobili sme tým zrkadlo nadúmrtnosti na Slovensku a potom to ľahko porovnáte s nadúmrtnosťou v iných krajinách.

Boli ste z výsledkov štúdie prekvapený?

Ani nie, ale hovorme o tíme, ktorého šéfom je Pažitný. Neboli sme prekvapení. Vedeli sme, že tu niečo nie je v poriadku. Už rok predtým sme totiž urobili prvé analýzy, v ktorých sme ukázali, že Slovensko nedopadlo dobre a že slovenské zdravotníctvo nie je v dobrej situácii.

Čo boli podľa vás tri najväčšie dôvody, na základe ktorých Slovensko nezvládlo boj s pandémiou?

Prvá je neschopnosť vlády nachádzať optimálne riešenia v čase, keď tu zúrila pandémia. Riešenia si volil človek, menovite Igor Matovič a jeho minister zdravotníctva Marek Krajčí. Nezodpovedali ale tomu, čo navrhovali odborníci. Druhým dôvodom je opozícia, a to treba povedať natvrdo, ktorá si zvolila antiCovid a antiočkovanie ako hlavný politický program. Takže na tom, že tento problém tu je, sa podieľa vládna koalícia, ale skoro rovnocenne aj opozícia.

A tretí dôvod?

Tým je kvalita slovenského zdravotníctva, ktoré v tejto záťaži ukázalo, že sme ďaleko horšie na tom, ako si naši občania doteraz mysleli.

