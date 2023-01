K „incidentu" pritiahol mediálnu pozornosť exminister Matovič, a to zverejnením mimoriadne ostrého statusu, v ktorom obviňuje Fica zo zbabelstva. „Dnes dostal ponuku na zoči-voči debatu v Na hrane na TV JOJ. S rojkom, ktorý sa ho nezľakol, postavil sa mu, keď iní odvahu ešte nemali a so svojím hnutím ho porazil. Zbabelo odmietol. Má strach a radšej nevyužije ani jednu z posledných príležitostí na kampaň k jeho zbytočnému referendu," odkazoval Matovič.

Prekvapivo zareagoval aj samotný Fico, ktorý však kritické slová adresoval moderátorke programu. „Pani Dibáková, vymysleli ste si moju účasť vo vašej relácii s I. Matovičom, predsedom OĽaNO. O vašom výmysle som sa dozvedel pred 20 minútami. Nemal som možnosť ani sa len vyjadriť, ale už som čítal výplody chorej mysle Matoviča, ako som účasť odmietol," napísal Fico. „Výborne ste, pani Dibáková, poslúžili Igorovi Matovičovi," dodal.

Robert Fico - predseda strany Smer-SD Zdroj: Jaroslav Novák

Po verejných odkazoch politikov však situácia naďalej eskalovala a na slová predsedu Smeru napokon reagovala aj Krescanko Dibáková. Moderátorka totiž tvrdí, že s Jánom Mažgútom, ktorý je hovorcom strany Smer, komunikovala dva dni. „Od včerajšieho rána som v intenzívnom telefonickom kontakte s hovorcom Mažgútom, čo, pochopiteľne, dokazuje výpis hovorov a čo káže štábna kultúra. Opakovane som ho žiadala o to, aby žiadosť adresoval predsedovi a ak účasť odmietne, nech je to predsedovo rozhodnutie," napísala vo vlastnom statuse Krescanko Dibáková. „Posledným hovorom dnes o 15.29 účasť definitívne odmietol. Buď sa teda predseda skrýva za kabát hovorcu, alebo si nechce pripustiť, že sa obklopil ľuďmi, ktorí mu ani len neposkytujú informácie. Ani jedno nie je bohviečo,"uzavrela v tom čase status moderátorka, ktorá svoje slová neskôr zvýraznila aj v reakcii pre denník Plus JEDEN DEŇ.

