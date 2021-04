Sputnik V, názov najskloňovanejšej vakcíny určenej pre boj s koronavírusom, rezonuje našimi médiami už niekoľko týždňov. Spolu sním sa na verejnom „výslní” ocitol aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a jeho riaditeľka Zuzana Baťová (43). Postaral sa o to najmä minister financií Igor Matovič (47), ktorý ju na poslednej tlačovej konferencii spomenul niekoľko desiatok ráz. Exkluzívne pre denník Plus JEDEN DEŇ sa rozhovorila o ruskej vakcíne, ale aj tlaku, ktorý na ňu doľahol vsúvislosti svýkonom jej povolania.

Začnime výrokmi, ktoré odzneli počas tlačovej besedy ministra financií Igora Matoviča. Diskutovanou témou bol fakt, že Sputnik V testovali v laboratóriách Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) bez európskej certifikácie. Podľa Matoviča odporučil tieto testy ŠÚKL. Následne ste sa mali brániť tým, že zadanie vydal exminister zdravotníctva Marek Krajčí. Môžete sa k tomu vyjadriť?

- Je to vykonštruovaný problém. Biomedicínske centrum SAV sme odporučili, lebo je to certifikované laboratórium so skúsenosťami a nikdy sme to nepopierali. Počas tlačovej besedy odzneli ďalšie nepravdivé tvrdenia a podobné útoky v osobnej rovine a nebudem sa k nim vyjadrovať.

ŠÚKL mal okrem Biomedicínskeho centra SAV o spoluprácu požiadať aj 30 oficiálnych laboratórií určených na kontrolu liekov a vakcín v Európe. Ako reagovali?

- Tí, ktorí odpovedali, odpovedali negatívne. Niektorí neodpovedali vôbec.

Počas spomínanej tlačovej besedy Matovič nahlas prečítal mail, ktorým ste ich mali osloviť, citujem: „Vzhľadom na vážnu situáciu na Slovensku sa naša vláda rozhodla kúpiť neregistrovanú vakcínu Sputnik V. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) požiadalo našu inštitúciu potvrdiť kvalitu dovezenej šarže. Viackrát sme zdôrazňovali, že slovenské OMCL nie je schopné vykonať žiadne testy. Rovnako sme vysvetľovali, že všetky ostatné európske OMCL laboratóriá sú veľmi zaneprázdnené testovaním šarží registrovaných vakcín. Napriek našim vysvetleniam slovenské MZ trvá na tom, aby sme vás kontaktovali a zistili, či náhodou nemáte kapacity testovať Sputnik V.” Je toto pravý prepis? Ak áno, prečo práve takouto formuláciou, bolo nutné spomínať vnútorný konflikt?

- ŠÚKL je OMCL laboratórium a poznáme nastavené pravidlá. Všetky laboratóriá postupujeme podľa rovnakého nariadenia. Išla som sa pýtať do Európy na vec, pri ktorej nám bolo jasné, že podľa nariadenia všetci testujeme len registrované vakcíny. Nechceli sme si urobiť hanbu pred kolegami, s ktorými dlhé roky komunikujeme.

Sputnik V pre nás testujú v Maďarsku. Aké iné testy majú vykonať ich laboratóriá, nad rámec tých, ktoré už vykonalo Biomedicínske centrum SAV?

- OMCL laboratóriá musia kopírovať tie isté výstupné testy, ako robí výrobca. To znamená, že maďarské laboratória musia zopakovať presne tých istých 14 testov, ako sa robilo na SAV. Nemali by robiť iné. (Všetkých 14 testov vykonaných na SAV dopadlo bez problémov, pozn. redakcie.)

V nedávnom rozhovore ste uviedli, že ste maďarskú stranu o rovnaké testy požiadali trikrát. Aká bola odpoveď?

- Maďarské OMCL laboratórium nám odporučilo akceptovať analytický certifikát výrobcu. Neviem však a nemôžem potvrdiť, aké skúšky toto laboratórium vykonalo pre ich vakcínu.

Problematickým sa stal výrok, že vakcíny dovezené na Slovensko sa nedajú porovnávať s tými v zahraničí, keďže ich spája len názov. Máte pre toto tvrdenie nejakú oporu?

- Pre zjednodušenie, už na prvý pohľad je zrejmé, že vo svete sa používajú vakcíny Sputnik V v rozdielnych liekových formách, ktoré majú rozdielne podmienky skladovania a nachádza sa v nich rozdielny počet dávok. Raz hovoríme o roztoku, inokedy o lyofilizáte (prášok, pozn. red.). Niektoré je nutné skladovať pri teplote – 20 °C iné pri teplote – 8 °C. Toto všetko môže byť úplne v poriadku, no je dôležité mať k dispozícii podrobnú dokumentáciu procesu výroby.

Má, napríklad, Maďarsko inú formu Sputniku ako my?

- Podľa mojich informácií majú iné teplotné podmienky skladovania.

Vráťme sa ešte na moment k spomínanému problematickému výroku. Minister financií tvrdil, že ste ním urobili hanbu slovenskej vede. Ozvali sa vám vedci, ktorým by výrok prekážal?