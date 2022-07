Dlhotrvajúca kauza sa chýli ku koncu. Písal sa október 2015, kedy sa ženy z Bratislavy báli vychádzať do ulíc. 27 z nich totiž močom a exkrementami napadol vtedy nebezpečný muž. Netrvalo dlho a zo skutku bol obvinený syn generála vo výslužbe Pavla Macka - Martin. Po jeho vzatí do väzby ale útoky pokračovali a jemu napriek tomu ostala nálepka fekálny fantóm. Dnes Najvyšší súd rozhodne, čo si o prípade myslí.

Generál obvinenie syna pripisoval svojej kritike vlády Roberta Fica a jej zlej činnosti v rezorte obrany. Napriek tomu, že bol v minulosti najvyššie postaveným slovenským vojakom v štruktúrach NATO, v našej krajine ho nechceli povýšiť. „Ficovci dokonale ovládali všetko, okrem armády. Bol som skúsený, sebavedomý a v armáde rešpektovaný doma aj v zahraničí. Nemal som dôvod ani vôľu sa nechať kúpiť za pár drobných a najvyššiu funkciu mi nechceli dať za žiadnu cenu,“ napísal v blogu Macko starší.



Martina Macka zadržali 23. novembra 2015 po tom, ako mala svedkyňa zmeniť výpoveď. Pred tým bol na základe jej výpovede zhotovený identikit páchateľa, ktorý sa na generálovho syna nepodobal. „Identikit bol účelovo menený pred zinscenovaným zadržaním,“ povedal Macko starší s tým, že sa ho polícia prepojená na politikov snažila aj takýmto spôsobom zdiskreditovať. Nezrovnalostí v prípade bolo ale oveľa viac a neustále pribúdali. Podľa generála ale polícia nechcela zadržať pred marcovými voľbami 2016 skutočného páchateľa, aby nevyšlo najavo, že bol niekoľko mesiacov vo väzbe nevinný človek. „Nakoniec až po voľbách v marci 2016 (24.3.) konečne zadržali aj skutočného páchateľa. Bohužiaľ si to odnieslo ďalších 13 zbytočných obetí skutočného úchylného páchateľa,“ dodal Macko starší.

Okresný súd jeho syna napokon oslobodil spod obžaloby, no prokurátor sa odvolal a krajský súd Macka mladšieho odsúdil na osem mesiacov so skúšobnou dobou na 14 mesiacov a nariadil mu ochrannú liečbu. V marci zadržaný fitnes tréner Dušan Seliga sa k niekoľkým fekálnym útokom priznal a dostal podmienečný trest. Dokonca plánoval podstúpiť liečbu, ktorú mu nariadil súd. V prípade Martina Macka podala dovolanie v tom čase nová ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. „Ministerka spravodlivosti podala dovolanie v prospech Martina Macka na Najvyšší súd. Dovolanie podal aj Martin Macko, tak ako mu to odporučil Ústavný súd,“ povedal generál.

Najvyšší súd dnes mohol rozhodnutie krajského súdu zrušiť a dokonca vrátiť prípad na okresný súd. Možností má viacero. Okrem iného aj to, že Mackovi mladšiemu mohol potvrdiť vinu a teda povedať, že v tom istom čase a rovnakými spôsobmi fungovali v Bratislave dvaja fekálni fantómovia. Najvyšší súd dnes pojednáva od 9.30.

Mackovci sa prekvapivo na pojednávanie nedostavili. Mohli si vypočuť rozhodnutie, ktoré ich určite poteší. „Najvyšší súd zrušuje rozhodnutie krajského súdu,“ povedal predseda senátu hneď na úvod s tým, že krajský súd sa musí vecou opäť zaoberať.

Najvyšší súd následne vymenoval množstvo pochybení okresného, ako aj odvolacieho krajského súdu. „Krajský súd sa vôbec nezaoberal výpoveďami svedkov, ktoré boli v prospech obvineného. Krajský súd sa nevyrovnal ani s tým, že aj po zadržaní obvineného pokračovali útoky. Za nepostačujúce treba považovať aj to, že sa nevysporiadal so znaleckými posudkami, ako napríklad z oboru psychológie,“ povedal predseda senátu.

Macko mal najskôr popierať, že by sa skutkov dopustil. „Následne sa na základe spánkovému deficitu, hlade, smädu, psychickej labilite a po slovách vyšetrovateľa, že je jeho situácia beznádejná priznal. Macko sa priznal k takým útokom, ktoré nemajú nič spoločné s reálnymi skutkami. Najvyšší súd nemôže takéto priznanie akceptovať,“ skonštatoval predseda senátu. Dôkazy proti Mackovi boli podľa Najvyššieho súdu získané nezákonne a preto na ne netreba prihliadať. Dovolanie Kolíkovej napokon súd pomenoval ako dôvodné: „Okresný a ani odvolací sa nevysporiadal s tým, na čo poukazovala ministerka spravodlivosti, a to, že útoky pokračovali aj po zadržaní obvineného.“ NS na základe znaleckých posudkov tiež prihliada na fakt, že takýchto skutkov sa môže dopustiť len osoba, ktorá trpí sexuálnou deriváciu, čo Macko nie je. Ďalším závažným faktom pri nezákonnom dokazovaní Mackovej viny vraj bolo aj to, že iba jeden figurant zo štyroch spĺňal pri opoznávaní požadované kritériá. O Mackovi rozhodoval na krajskom súde sudca Richard Molnár. Ten bol od tej doby obvinený v kauze Búrka spolu s Monikou Jankovskou, Marianom Kočnerom a ďalšími osobami kvôli korupcii na súdoch.



Správu budeme aktualizovať.

Prečítajte si tiež: