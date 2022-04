Macko sa predstavil v Rádiu Expres, kde ho vyspovedal Braňo Závodský. Ten sa generála spýtal, ako hodnotí vyjadrenia politikov, že po tom, ako sme darovali protivzdušnú obranu S-300ku Ukrajine, budú naši vojaci len kávičkári. Odpoveď bola naozaj drsná. „To možno robil Danko, keď bol pomocník u vtedy podplukovníka Gajdoša, ktorý robil šéfa sekretariátu ministra Siteka (Ján Sitek bol ministrom obrany za SNS v rokoch 1994 až 1998, poznámka redakcie) a mal teplú vojnu, zatiaľ čo iní vojaci museli chodiť na výcvik,“ povedal Macko s tým, že väčšina vojakov ktorí sa doteraz starali o S-300ku sa začnú učiť narábať s Patriotom.

Počas tretej vlády Smeru bola v koalícii aj SNS na čele s Dankom. Národniari dostali na starosť rezort obrany, kde sa stal ministrom ich nominant Peter Gajdoš. Ten následne Danka povýšil do hodnosti kapitána v zálohe. Aktuálny minister obrany Jaroslav Naď povýšenie šéfa SNS rozkazom z apríla 2020 zrušil.

O S-300ke bola reč aj v súvislosti s Ficom, ktorý deň pred oficiálnym oznámením, že sme protivzdušnú obranu darovali, zverejnil túto informáciu na sociálnej sieti. Čelí za to už aj trestnému oznámeniu z ohrozenia utajovanej skutočnosti, ktoré na neho podal držiteľ Bielej vrany Ján Benčík. „Určite je dôvod, aby to vyšetrili orgány činné v trestnom konaní, ale aj spravodajská služba, či nedochádza k úniku informácií k Ficovi,“ povedal Macko.

Generála zarazilo, že šéf Smeru disponuje rôznymi informáciami. Podľa Macka ich vyťahuje z trestných spisov a disponuje vraj aj internými informáciami z policajného zboru: „Ak by disponoval aj informáciami z našej bezpečnosti a spravodajských služieb, tak je to veľmi vážna skutočnosť. Je to z jeho strany (že to zverejnil, poznámka redakcie) neprofesionálne, bezcharatkerné a protislovenské.“



