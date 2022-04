Generál vo výslužbe Pavel Macko tvrdí, že to nie je začiatok druhej fázy, ale začiatok úplne novej ofenzívy. „Akokoľvek to nazveme, začala sa bitka o Donbas,“ zhodnotil Macko situáciu pre Plus JEDEN DEŇ.

Ukrajincom sa síce ešte v pondelok podaril celkom masívny protiútok na severovýchode od Charkova, kde oslobodili viaceré obce aj mestá a komunikácie, čím znížili možnosti logistiky Rusov z toho smeru. Ruské vojská však udreli na Donbas zo všetkých smerov.

Macka zatiaľ najviac prekvapilo, že Rusi bitku začali podobným spôsobom ako pri Kyjeve. Robia drobné útoky na celom fronte a neodhodlali sa k žiadnemu veľkému úderu. „Zatiaľ najväčšie prekvapenie je, že ide o pomalé, systematické napádanie na všetkých smeroch, ako sme to videli pri Kyjeve, pričom ten terén je úplne iný a umožňoval by prudší manéver, ale ten možno ešte príde,“ vyjadril sa.

Táto situácia je podľa neho daná vycvičenosťou ruských vojakov a toho, v akej sú kondícii. „Nedali im veľkú operačnú pauzu, tie vojská používajú také, aké sú. Zrejme zatiaľ nemajú odvahu ísť do veľkého manévrového boja,“ povedal bývalý zástupca náčelníka generálneho štábu.

Cieľom Rusov je podľa Macka dostať minimálne Donbas v pôvodných administratívnych hraniciach. Útočia naň zo všetkých smerov a zrejme sa snažia oblasť obkľúčiť. „Rusi majú nasadených asi 80 práporových skupín, majú opticky prevahu, ale nevyzerá, že by to mala byť ohlušujúca prevaha, pomocou ktorej by dokázali nejak dramaticky rýchlo ten konflikt rozhodnúť. Nemajú príliš veľa záloh, ktoré by vedeli prerozdeľovať na jednotlivé smery,“ dodal generál vo výslužbe.

Zmena je v tom, že kým Rusi mali doteraz veľké problémy s logistikou a zásobovaním smerom dovnútra Ukrajiny, teraz sú v relatívne pohodlnejšej situácii, keďže Donbas je v bezprostrednom susedstve ruských hraníc. Naopak Ukrajinci bojujú vo svojom najvýchodnejšom výbežku. Ak sa Rusom podarí ich obkľúčiť, budú mať veľký problém so zásobovaním, ktoré je zraniteľné už teraz, keďže sa uskutočňuje cez otvorený priestor. „Akokeby sa to otočilo, že teraz ďaleko zraniteľnejšie na logistiku budú ukrajinské, kdežto Rusi majú relatívne menšiu starosť o logistiku,“ vyjadril sa Macko.

Generál vo výslužbe vidí tri možné scenáre, ako sa vojna bude vyvíjať. „Môže sa to skončiť tak, že Ukrajinci zastavia ich postup. Môže to pokračovať tým, že Rusi budú pomaly droliť doslova meter po metri tie línie. Môže byť aj to, že Ukrajincom sa podarí silnejší protiútok, čo naznačila už protiofenzíva pri Charkove.“



