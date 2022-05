O raketovom útoku, ku ktorému došlo v utorok 3. mája večer, informoval šéf Zakarpatskej oblastnej správy Viktor Mykyta. „Na mieste zasahujú záchranné zložky, zisťujeme presnejšie informácie o zranených i možných obetiach,“ napísal Mykyta na sociálnych sieťach Telegram a Facebook. Priblížil, že raketa zasiahla bližšie nešpecifikované zariadenie pri meste Volovec, ktoré sa nachádza len 60 kilometrov od slovenských hraníc. Zároveň vyzval občanov, aby na mieste útoku nevyhotovovali fotografie a nenatáčali videá. „Nepriateľ by to mohol použiť na korekciu útoku,“ vysvetlil.

Podľa slov ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) sme o útoku v Zakarpatskej oblasti mali dobrý prehľad aj vďaka našim systémom protivzdušnej obrany, ktoré ho zaznamenali. „Samozrejme, že sme znepokojení, keďže je to menej ako 100 kilometrov od našej hranice. Viackrát som hovoril, že Putin urobí všetko pre to, aby ,denacifikoval‘ aj železnice a letiská v blízkosti našich hraníc,“ vyhlásil s dôvetkom, že to preukazuje obludnosť vojny.

Naď zároveň vyslal Moskve jasný odkaz. „Vystríham Ruskú federáciu pred prekročením hranice so Slovenskou republikou. Bude to znamenať okamžitú aktiváciu článku päť (článok 5 Washingtonskej zmluvy hovorí, že útok na jedného člena Aliancie bude považovaný za útok na všetkých, pozn. red.),“ odkázal. „Šlo o zámer zlikvidovať železnicu a upozorňujem ľudí, aby zvážili akékoľvek cesty na Ukrajinu, ako vidíte, je to nebezpečné,“ dodal. Podľa štátneho tajomníka rezortu diplomacie Martina Klusa do tejto chvíle nemáme žiadne informácie o tom, že by útok „akýmkoľvek spôsobom ohrozil občanov Slovenskej republiky“. Blízkosť útoku však podľa jeho slov zvyšuje riziko novej vlny utečeneckej migrácie.

Jaroslav Naď Zdroj: Jaroslav Novák

Obranu hranice s Ukrajinou zatiaľ posilňovať nebudeme, uvádza sa v oficiálnom stanovisku ministerstva obrany. „Situáciu monitorujeme 24 hodín 7 dní v týždni a podľa jej vývoja reagujeme aj nasadením konkrétnych počtov vojakov, ktoré sa podľa požiadaviek menia každý deň.“ Omnoho konkrétnejší však boli vo svojich vyjadreniach uznávaný generáli zo Slovenska aj Českej republiky. Práve podľa nich má totiž Ruská federácia jasný cieľ!

