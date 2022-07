Október 2015 bol doslova nočnou morou pre ženy v Bratislave. V uliciach sa pohyboval muž, ktorý ich napádal močom či exkrementmi. O mesiac neskôr bol zadržaný a obvinený Martin Macko. Jeho otec, generál Pavel Macko to od začiatku pripisoval snahe o diskreditáciu jeho osoby pre nezhody s vládou Roberta Fica. „Keď sa smeráci dostali k moci v roku 2006, už som bol ako generál v medzinárodných štruktúrach. Práve som velil spojeneckým vojskám na Cape Verde. Doma som bol ale enfant terrible, osina v zadku postbolševického Ficovho režimu,“ napísal v blogu generál.

Pavel Macko upozorňuje, že pochybnosti vo vyšetrovaní boli už od začiatku. „Poškodená, ktorá indentikit vyhotovila už 5. novembra 2015, náhle po zadržaní syna 23. novembra 2015 počas nezákonnej rekognície zásadne zmenila výpoveď a v rozpore so svojim identikitom (na ňom bol úplne presne nakreslený fitnes tréner) zrazu ukázala na Macka,“ tvrdí generál. Doplnil, že manipulácii s dôkazmi pribúdalo, ale polícia prepojená na politiku nechcela pred voľbami 2016 škandál s nezákonným väznením syna generála, ktorý poukazoval na viaceré problémy v rezorte obrany.

„Bohužiaľ si to odnieslo ďalších 13 zbytočných obetí skutočného úchylného páchateľa. Ten vďaka nedostatočnej činnosti OČTK pokračoval v útokoch aj počas nezákonného väznenia M. Macka,“ povedal Macko starší. Krátko po voľbách 2016 polícia za ten istý skutok zadržala a obvinila fitnes trénera Dušana Seligu. Ten sa k niekoľkým fekálnym útokom priznal a dostal podmienečný trest. Naopak, okresný súd Martina Macka oslobodil spod obžaloby, no prokurátor sa odvolal. V lete 2018 ale napokon krajský súd Macka mladšieho odsúdil na osem mesiacov so skúšobnou dobou na 14 mesiacov a nariadil mu ochrannú liečbu.

Po výmene vlády nasledovalo dovolanie na Najvyšší súd od ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, ako aj od samotného odsúdeného tak, ako mu to odporučil Ústavný súd. Teraz sa možno vďaka dovolaniu dočká jeho syn spravodlivosti. Už budúci týždeň totiž Najvyšší súd vyhlási rozhodnutie!

