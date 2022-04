Tak ako to bolo pri systéme S-300, aj v prípade Migov platí, že v prvom rade musí byť zabezpečená ochrana nášho vzdušného priestoru. Za MiGy-29 zaplatilo Slovensko minulý rok Rusku 55 miliónov eur, no ochrana nášho neba od Aliancie by podľa ministra obrany Jaroslava Naďa nebola drahšia. „Nechcem špekulovať, lebo nemám kalkuláciu na stole, ale nebude nás to určite stáť ani euro viac ako to, čo dnes platíme Rusom za Migy," konštatoval. „Možností je viacero. Ochrana z nášho územia alebo ochrana z iného územia," podotkol minister s tým, že bude rád, ak Slovensko vyrieši problém ochrany vzdušného priestoru pomocou nadzvukových lietadiel. Keď bude mať Slovensko postarané o ochranu vzdušného priestoru, až vtedy sa bude baviť o budúcnosti stíhačiek MiG-29.

Ukrajina nás zatiaľ o poskytnutie stíhačiek nepožiadala. Zdroj: archív

V prípade, že by k poskytnutiu Migov predsa len došlo, sú vôbec bojaschopné? Generál Pavel Macko je presvedčený, že Ukrajincom by slovenské Migy pomohli aj za predpokladu, že by väčšina z nich bola v zlom technickom stave. „Ukrajina ich vie servisovať. Má na to techniku, zariadenia a aj ich prevádzkovala," ozrejmil. Je zaujímavé, že na Ukrajine by mohli naše stíhačky miešať kartami napriek ich pokročilému veku. „Ukrajincom by umožnili držať si Rusov od tela. Samozrejme, že ich životnosť vo vojne by nemusela byť dlhá, ale Ukrajina by si tým kúpila trochu času a získala taktickú výhodu," konštatoval Macko. „Môžu ich použiť na bleskovú podporu vojenských operácii napríklad tam, kde nemajú Rusi dostatočne zriadenú protivzdušnú obranu," vysvetľuje s tým, že Migy by mohli útočiť aj na postupujúce ruské vojská snažiace sa obísť ukrajinskú obranu.

Naopak, na Slovensku podľa Macka Migy už poslúžia len krátko. „Rusi si momentálne sťahujú technikov domov a ich vlastné firmy ich požiadali o návrat, takže Migy nám tak či tak zostanú sedieť na zemi. Prvou úlohou pre ministra obrany teda bude zabezpečiť patrolovanie nášho vzdušného priestoru spojeneckými silami," prízvukuje Macko.

