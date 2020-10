O chemickom prerušení tehotenstva môžu Slovenky naďalej len snívať. Interrupčnú tabletku pritom odporúča WHO a odborníci nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Napriek tomu, že v zahraničí je interrupčná tabletka používaná pod dozorom lekárov bežnou praxou už 30 rokov, u nás ženy stále podstupujú zákrok zastaralou metódu, teda chirurgicky. Zároveň by podľa odborníkov prístup k interrupčnej tabletke vyriešil problematiku chirurgického zákroku počas padnémie.

Chceš ísť na potrat? Tak si to odtrp!

Napriek týmto skutočnostiam ministerstvo zdravotníctva, na čele ktorého stojí minister z OĽaNO Marek Krajčí meniť vyhlášku nebude. Nášmu denníku to potvrdila jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová, ktorá uviedla, že dôležitá je primárne osveta a pomoc ženám v rozhodnutí donosiť dieťa. "Nekontrolovateľné užívanie daných tabletiek by mohlo ohroziť zdravie ženy. Zmena vyhlášky v tejto chvíli nie je aktuálna," uviedla. Odpovede na otázku, v čom by spočívalo nekontrolovateľné užívanie, sme sa odpovede nedočkali.

Osveta je dôležitá, ale bez účasti rezortu?

Vízia masívnej osvetovej kampane, ktorá by pomáhala ženám rozhodnúť sa v tak náročnej situácii, nás pochopiteľne zaujala. Plánuje snáď rezort zdravotníctva vzdelávaciu kampaň s presne definovanou cieľovou skupinou, ktorá by ženám pomohla v rozhodovaní? Ani nie.

Osveta podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva spočíva primárne na lekároch a neziskových organizáciách. "...Osvetu v tomto smere robia špecialisti, ako aj rôzne mimovládne organizácie, s ktorými aj ministerstvo komunikuje a je podporné najmä v odbornom kontexte. Ministerstvo kampaň zatiaľ neplánuje, je však otvorené v tejto oblasti spolupracovať s odborníkmi a špecialistami, ktorí sa téme venujú,"podotkla Eliášová.

Boj o interrupcie

Aj o tejto téme zviedli v posledných týždňoch rozsiahli boj ultrakonzervatívna poslankyňa Anna Záborská (OĽaNO) a liberálne šéfka výboru pre zdravotníctvo Janka Bittó Cigániková. "Myslela som si, že povedať fakty predčí akúkoľvek náboženskú ideológiu...,"povedala v rozhovore pre náš denník.

Výsledkom hlasovania v parlamente bola natoľko sklamaná, že poslancov obvinila, že zámerne trestajú ženy za ich rozhodnutie, pretože fakty aj názory odborníkov k dispozícii majú. Rovnako poznamenala, že rozhodujúce slovo má práve minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorému by stačilo zmeniť vyhlášku.

Jana Cigániková sa rozhodla pre otvorený protest pred Národnou radou. Nesúhlasí s novelou zákona, ktorú predložila predsedníčka Kresťanskej únie Anna Záborská, ktorá sa do parlamentu dostalana kandidátke Matovičovho hnutia OĽaNO.

Čo na to odborníci?

Politológa Miroslava Řádka takýto postoj vedenia rezortu neprekvapil a dokonca tvrdí, že v ich prípade ide o alibizmus a demagógiu. "Na rezorte zdravotníctva rozhoduje ideológia a už dlhší čas je zrejmé, že tu nie je záujem o diskusiu, tobôž nie odbornú," povedal politológ pre náš denník.

Tému pre Európsky parlament komunikovala aj bývalá riaditeľka Odboru rodovej rovnosti pod ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. "Zákon o zdravotnej starostlivosti pritom zaručuje mužom aj ženám dostupnú zdravotnú starostlivosť na najlepšej a najmodernejšej možnej úrovni,"argumentuje Pietruchová. Detailne si svoje práva môžete preštudovať v charte pacienta.

Tak kto tu vlastne rozhoduje?

Zavedenie interrupčnej tabletky už pritom bola na spadnutie, a to v roku 2013 keď vo vedení rezortu sedela Zuzana Zvolenská. Proti tabletke však intervenovala Konferencia biskupov Slovenska, ktorej sa modernejšie prerušenie tehotenstva priečilo. Hlavnou tvárou odboja bol predseda Konferecnie Stanislav Zvolenský.

V tom čase sa vajdril, že úmyselné prerušenie tehotenstva výdy bolo, a vždy bude vraždou a ohavným zločinom. Interrupčnú tabletku označil za závažné a smutnú skutočnosť so zhubnými dôsledkami pre celú spoločnosť.

Medzi odporcov sa radili aj poslanci Kresťansko demokratického hnutia. Pred siedmimi rokmi vyvolala táto téma vo vtedajšej koalícii masívny konflikt, ravnako ako aj dnes. Na modernú a menej invazívnu interrupciu si budú musieť ženy opäť počkať.