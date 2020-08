"Zlé jazyky" navyše tvrdia, že kľúčové posty na jeho ministerstve získavajú prevažne bojovníci za pravé kresťanské hodnoty. Už samotná nominácia Milana Krajniaka na post ministra práce bola pomerne prekvapivá a to najmä preto, že v minulosti sa fokusoval takmer výlučne na silové rezorty a bol členom Fondu národného majetku. S jeho príchodom sa na rezorte spustila celá lavína personálnych výmien, ktoré sú do značnej miery kontroverzné.

Na západ či do V4?

Azda prvou na odstrel bola po Krajniakovom nástupe do úradu riaditeľka inštitútu rodovej rovnosti Oľga Pietruchová, ktorú mala k 1. augustu nahradiť mladá právnička z Konferencie biskupov Slovenska Zuzana Brixová. Tá v minulosti iniciovala napr. petíciu proti registrácii interrupčnej tabletky na Slovensku, ale aj petíciu za zachovanie relácie Do kríža Jaroslava Danišku, ktorú vysiela verejnoprávna RTVS a kritici ju označujú za názorovo nevyváženú. Mimochodom, možno sa len domnievať, že to, že s Brixovou v Inštitúte pre ľudské práva a rodinnú politiku (HFI) pôsobí aj Daniškov brat, je určite len náhoda.

"Výstupy a problematiku bude Odbor rovnosti mužov a žien prezentovať naďalej odborne, v súlade so slovenskou aj európskou legislatívou a s ohľadom na naše medzinárodné záväzky. Naším spoločným úsilím bude prispieť do diskusie vecnými riešeniami, ktoré nebudú vyvolávať kontroverzné emócie a budú v súlade s európskymi a medzinárodnými záväzkami. Zároveň je potrebné dodať, že zakladajúce zmluvy Európskej únie, či medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, pojem “gender” neobsahujú. V medzinárodnom či európskom práve sa nachádza len v dokumentoch nižšej právnej sily či nezáväzných dokumentoch," povedala Brixová pre náš denník.

Zmeny v rodinnej politike

Minister Krajniak sa rozhodol ďalej nespolupracovať aj s riaditeľkou inštitútu rodinnej a sociálnej politiky Naďou Šebovou, ktorá dostala spolu s ďalšími troma jej podriadenými riaditeľmi takpovediac hodinovú výpoveď, hoci dohodou. Štafetu po nej prebrala Anna Verešová, ktorú ministerstvo menovalo priamo a výberové konanie podstúpila až následne.

Tlačový odbor Krajniakovho rezortu reagoval tým, že Anna Verešová bola poverená riadením sekcie rodinnej politiky od 15.6.2020, generálnou riaditeľkou sekcie sa stala od 1 .8. 2020 po tom, čo sa prihlásila do výberového konania. To malo byť vyhlásené 24.6.2020 cez ústredný portál verejnej správy – slovensko.sk. "Splnila podmienky zaradenia do výberového konania napr. kvalifikačný predpoklad: VŠ II. stupňa, odborná prax: 5 rokov v sociálnej oblasti, jazykové znalosti: anglický jazyk alebo nemecký jazyka alebo francúzsky jazyk na úrovni B2, overenie bezúhonnosti odpisom z registra trestov, bezpečnostná previerka pre stupeň „vyhradené“ a úspešne ho absolvovala 16.7.2020. Výberové konanie pozostávalo z odborného testu, testu z cudzieho jazyka úroveň B2, overenia schopností a osobnostných vlastností psychodiagnostickou metódou a pohovoru pred výberovou komisiou," reagovala Michaela Slivková Kirňáková. Cieľom organizačných zmien má byť podpora demografie.

Ultrakonzervatívec na výskum

Šťastie neprialo ani riaditeľke Inštitútu pre výskum práce a rodiny, sociologičke Silvii Porubänovej, ktorá sa o svojom odchode dozvedela len deň pred odvolaním z funkcie. Na poste ju vystriedal ultrakonzervatívec Roman Joch, ktorý je autorom niekoľkých sporných výrokov. Vyjadril sa, že facka v rodine je v poriadku, ak má zabrániť katastrofe, ale spomenul aj, že pravda je iba v katolíckej cirkvi.

Ministerstvo práce sa pre náš denník vyjadrilo, že všetky personálne výmeny prebehli v súlade so zákonom. „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) pri obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest koná nielen v súlade s princípmi štátnej služby, ale postupuje v zmysle platnej legislatívy,“ napísala nám Michaela Slivková Kirňaková z tlačového odboru ministerstva.

„Tieto nominácie sú zvláštne a človek by čakal nominantov, ktorí pochádzajú z ich strany. Druhá vec je ideologické smerovanie. Krajniak ukázal, že názorovo patrí k veľmi konzervatívnym politikom a rovnakých ľudí si aj vyberá. Dopady na rezort budú obrovské, pretože tento rezort má priamy vplyv na zrovnoprávňovanie žien, ale aj podobu rodinnej politiky,“ vyjadril sa politológ Tomáš Koziak.

