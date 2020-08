Aký je váš postoj k ženským právam a čo si pod nimi predstavujete?

- Ženské práva sú, samozrejme, ľudské práva. Patria každej žene. Ich najvšeobecnejším vyjadrením je, že každá žena a dievča má právo slobodne sa rozhodnúť, akým spôsobom bude svoj život žiť a slobodne si zvoliť svoj životný smer a cestu. Zároveň je dôležité, aby bola schopná svoju voľbu slobodne realizovať.

Čo pre vás znamená „slobodne realizovať“?

- Samozrejme, vždy bude existovať nejaký tlak, nebudem to nazývať spoločenským tlakom vo všeobecnosti, lebo môže existovať tlak zo strany rodiny, rodičov, aby ženy viedli svoj život určitým spôsobom. Chcela by som, aby každá žena a dievča sa mohla čo najslobodnejšie rozhodnúť, akým spôsobom bude viesť svoj život.

Patria podľa vás pod ľudské a ženské práva aj reprodukčné práva a možnosť slobodne sa rozhodnúť?

- Každá žena má právo sa rozhodnúť, či a kedy chce mať deti. Existujú prostriedky rodinného plánovania a veľkosť rodiny je na žene a na jej partnerovi.



Vy ste riaditeľkou odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na ministerstve práce. Ako vnímate snahy na legislatívne návrhy zákonov a zasahovanie do reprodukčných práv žien? V parlamente sme mali naposledy predložené štyri...

- Skúste byť konkrétnejšia?

No, myslím, že by sme sa mohli zmieniť o legislatívnom návrhu zákona pani Záborskej, ktorá deklarovala, že má pomôcť ženám, s čím zásadne nesúhlasia odborníci. Operujú aj argumentom, že za pomoc sa nedá považovať len príspevok v tehotenstve, pretože matkou nie ste len, keď ste tehotná, ale predovšetkým po narodení dieťaťa. Aký je váš postoj k tomuto návrhu?

- Zatiaľ som len pasívnym svedkom a nikto ma zatiaľ o stanovisko nežiadal a nečakám, že to niekto urobí. Túto konkrétnu situáciu a návrh zákona nemám úplne precízne naštudované. Nemyslím si, že v spoločnosti je dopyt po obmedzení potratov, ale je v nej dopyt po tom, aby žena dokázala urobiť slobodné rozhodnutie. Ak tento návrh zákona pani Záborskej, ktorý nemám pred sebou a nečítala som ho, takže sa k nemu neviem vyjadriť, pomôže ženám urobiť informované rozhodnutie, pretože rozhodnutie o potrate môže ženu ovplyvniť na celý život, tak si myslím, že je to pozitívne.



Pýtam sa vás ako riaditeľky rodovej rovnosti. Máte pocit, že predtým tie rozhodnutia informované neboli?

- Môžem hovoriť len o pocite, pretože konkrétne informácie nemám. Na druhej strane z osobných skúseností a rozhovorov s mnohými ženami mám pocit, že tieto ženy v rozhodnutí o potrate úplne slobodné neboli a nemali všetky informácie. Konkrétnu štatistiku nemám, možno by sa zišla. Nevedeli, ako potrat prebieha, ako nenarodené dieťa vyzerá a aké by mali teoretické možnosti, ak by sa to dieťa rozhodli nechať. Cítili, že o týchto možnostiach boli informované nedostatočne. Nechcem hovoriť vo všeobecnosti, ale hovorím o konkrétnych ženách.

