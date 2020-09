Prečo je z vášho pohľadu interrupčná tabletka dôležitá a čo vás vedie k jej presadeniu?

Téme sa venujeme dlhodobo. Teraz sme vo vláde a s premiérom máme bližší kontakt. Aj preto som si myslela, že povedať fakty predčí akúkoľvek náboženskú ideológiu. Myslela som si, že mať priestor na diskusiu, ktorej základom sú odborné štúdie, zmení pohľad na túto situáciu. Stav, ktorý tu máme, je taký, že napriek tomu, že v Európe sa chemická interrupcia používa už od roku 1988, tak na Slovensku musia ísť ženy na kyretáž, teda výškrab. Je to chirurgický zákrok v anestéze s radom rizík a následkov, ale aj patričnou bolesťou a dĺžkou trvania. Mne to príde na hlavu postavené.

V čom podľa vás spočíva problém tejto diskusie?

My sa tu nebavíme o tom, či potraty áno, alebo nie. My sa tu bavíme o tom, že legislatíva interrupcie do nejakého týždňa umožňuje a teda nechápem, prečo ich musíme vykonávať nemoderným a zastaralým spôsobom, ktorý svet vyriešil pred viac než 30 rokmi. V drvivej väčšine krajín sa interrupcie vykonávajú najmä chemickou formou a to napriek tomu, že je možná len do nejakého 8. týždňa tehotenstva. Napriek tomu sú krajiny, kde sa robia interrupcie výlučne touto formou. Preto si myslím, že je na čase sa pohnúť z toho stredoveku a začať sa o tejto téme rozprávať.

Prečo ste sa rozhodli túto tému otvoriť práve teraz?

Priviedol ma k tomu legislatívny návrh na zmenu interrupčného zákona z dielne pani Anny Záborskej. Povedala som si, že ak ona môže dávať návrhy k interrupciám, tak môžeme aj my. Spolu s kolegami, s ktorými pripravujeme pozmeňujúci návrh k interrupčnému zákonu, som navrhla, že by tam mala byť aj interrupčná tabletka a po diskusii bola zhoda neprieč poslancami všetkých klubov a interrupčnú tabletku sme zaradili. Považujem za kruté, že vedome ohrozujeme zdravie žien kvôli náboženskému presvedčeniu. Pritom spôsob, ktorý zvolili náboženské kruhy. je extrémne radikálny a obmedzujúci slobodu.

Zároveň si treba uvedomiť, že množstvo aj našich voličov sa rozhodlo odovzdať hlas OĽaNO, pretože malo šancu poraziť Fica, pretože ho tu už nikto nechcel. Nebolo to kvôli tomu, aby prišli a obmedzovali práva žien a kázali im rodiť. Možno by si túto skutočnosť mohli kolegovia uvedomiť.

Už počas prvej vlny pandémie bol problém s vykonávaním interrupcií a to napriek tomu, že ide o bezodkladný zákrok. Máme záruku, že sa situácia teraz nebude opakovať?

Záruky nemáme žiadne, ale ja viem zaručiť, že ak by k tomu opäť došlo, tak ja sa budem ozývať.

Čo sa týka pandemických opatrení - ako vnímate pripravenosť rezortu zdravotníctva?

Vždy by to mohlo byť aj lepšie, ale vidím snahu a veci, ktoré sa urobili. Osobne by som však bola radšej, ak by sme zvážili cestu izolácie rizikových skupín a ich ochrany. Samozrejme, že nemyslím to, že za trest ich zavrieme, ale skôr spôsobom, že starší ľudia by mali pobyt niekde v kúpeľoch a s rodinou by komunikovali elektronicky, alebo by návštevy prebiehali za prísnych hygienických podmienok. Prišlo by mi lepšie prečkať čas, kým bude vakcína, než uzatváranie ekonomiky, ale aj zákazy a príkazy. Niektoré opatrenia sa mi nezdajú logické.

Vedeli by ste tieto opatrenia špecifikovať?

Ja rozumiem tomu, prečo ideme robiť opatrenia, ale samozrejme tomu úplne dôverujem a myslím si, že je úplne jasné, že snaha zabrániť šíreniu vírusu je evidentná a správna. Otázny je spôsob. Príde mi nelogické, že na púť v Šaštíne pustíme 1000 ľudí, ale na svadbu napríklad nepustíme 150 ľudí. Napríklad s podmienkou, aby sa konala v exteriéri s tým, že ak budú v interiéri, tak napríklad musia mať rúška s tým, že si ich zložia len ak jedia. Dá sa to nastaviť a viem to, pretože som mala svadbu pred niečo vyše týždňom. Ja som napríklad 60 a viac hostí poprosila, aby sa vyhli tomuto podujatiu a všetkých hostí som informovala a požiadala, aby týždeň po tej svadbe nikam nechodili a nestretávali sa so staršími ľuďmi, resp. počkali, či nebudú mať príznaky. Evidentne to stačilo, pretože zo 130 ľudí sa mi neozval nikto s tým, že by mal podozrenie a to v čase, keď je Bratislava červenou zónou a to dokonca aj vtedy, keď sme jedli v zimnej záhrade a nič sa neudialo.

V čom je podľa vás problém?

Ja rozumiem, že zákazy a opatrenia sú nutné, ale teda musia byť nutné aj v prípade púte. Ak teda môže byť maximálne 100 ľudí, tak nech je 100 všade bez ohľadu na akciu. Mne to príde nelogické, hoci rozumiem tomu, že podnikať kroky treba a určite by nepomohlo situáciu nechať len tak a nerieši ju. Nie je pravda, že sa nič nedeje. Deje sa. Niekomu to môže pripadať ako veľká sranda, ale to, že najohrozenejší sú rodičia a starí rodičia, je fakt. Zároveň poznám kopu ľudí, ktorí vírus prekonali úplne bezpríznakovo. Keď sa stretnete s človekom, ktorý je v rizikovej skupine, tak ho to môže stáť život, ktorý mu už nikto nevráti. Netreba sa hrať na hrdinu a ohrozovať ľudí. Zároveň však to, čo sa môže konať v exteriéri, by malo byť umožnené. Zákazy, príkazy a nariadenia majú platiť pre všetkých rovnako.

Včera na tlačovej konferencii prekvapil minister Krajčí, ktorý povedal, že opatrenia, ktoré sa týkajú cirkví rieši s KBS-kou. S inými subjektmi sa však o opatreniach nediskutovalo...

Rozumiem komunikácii s biskupmi, pokiaľ ide o to, ako sa majú správať veriaci v kostoloch, pokiaľ ide o to, že štát cirkvi inštruuje. Pokiaľ by sme však mali zmierňovať opatrenia, pretože si to prajú, zatiaľ čo ostatným to nie je umožnené, tak to je problém a nepríde mi to fér. Mne nevadia opatrenia, ale to, že sa robia rozdiely medzi športovcami, umelcami a veriacimi. Pritom nechcem byť osobná, ale ak máme pravidlo 100 ľudí, tak má platiť všade a bez výnimky. Opäť zopakujem, že príjemná izolácia rizikových osôb mi príde ako ekonomicky lepšie riešenie, než zatvárať ekonomiku, obchody a likvidovať šport a kultúru. Túto cestu bohužiaľ nikto ani nezvážil a akoby ju nikto nechcel počuť.

Vy ste mali svadbu nedávno, vedeli by ste si predstaviť, že by sa udiala v súčasných podmienkach?

Nie, pretože ja som chcela veľkolepú svadbu a tá by sa v týchto podmienkach robiť nedala. Termín sme si stanovili už v decembri 2019 a boli sme pripravení ho presunúť kvôli pandémii. Čakali sme čo bude a z preloženia svadby by sme nerobili koniec sveta. Úplne rozumieme nevestám, ktoré svadbu prekladali kvôli pandémii na september, október a napokon sú zákazy znova. Nie je to sranda, pretože to sú investície, plány a ja ich rozhorčenie chápem. Musíme ale pochopiť, že žijeme v jednej spoločnosti a rešpektovať nariadenia epidemiológov.

Ozývajú sa aj odborné hlasy, ktoré tvrdia, že sme zanedbali prevenciu počas letných mesiacov. Panuje názor, že od dovolenkárov sa mal vyžadovať test a zároveň sa vyčíta to, že obmedzenia napríklad smerom k Ukrajine neprišli skôr. Čo si myslíte vy?

Ja som chápala, prečo sme si počas prvej vlny zadusili ekonomiku. Ten výsledok bol úžasný a darilo sa nám byť ostrovom s minimom prípadov, ale potom sme veľkolepo otvorili hranice. My sme tlačili skôr na otvorenie vnútornej ekonomiky a možno s kontrolou prihraničných oblastí. Ja by som bola opatrnejšia, lebo ak by sme boli nútení robiť tie isté opatrenia čo predtým, tak podľa údajov sme na tom teraz horšie, než keď sme mali zatvorené celú ekonomiku. Vtedy však išlo o nový vírus, o ktorom sme netušili ako sa bude prejavovať. Dnes už vieme ako sa správať a vieme separátne reagovať. Ja by som však napriek tomu postupovala pri otváraní hraníc opatrnejšie a zastávala som sa aj štátnej karantény a to napriek tomu, že viem, že mala svoje veľké chyby a nebola úplne dotiahnutá. Teraz by nám veľmi pomohlo dotiahnutie aplikácie.