Predsedníčka parlamentného výboru Janka Bittó Cigániková a líderka Kresťanskej únie Anna Záborská, ktorá sa do parlamentu dostala na kandidátke premiérovho hnutia OĽaNO, spolu vedú tvrdý boj už celé mesiace. Hoci sa Bittó Cigánikovej podarilo hlasovanie o zákone oddialiť za pomoci parlamentnej obštrukcie, ani zďaleka nezvíťazila.

Zrejme aj preto v TA3 vytiahla zbrane toho najtvrdšieho kalibru. Ostrá výmena názorov dokázala, že v prípade interrupcií sa emócie nevyhýbajú ani verejníčkam.

Po boku Anny Záborskej stála Jana Ray Tutková, predsedníčka Centra pre bioetickú reformu, ktoré je známe aj svojim blogovaním na konšpiračnom webe Hlavné správy. Proti ultrakonzervatívnym názorom sa v diskusii okrem Bittó Cigánikovej postavila aj predsedníčka občianskeho združenia Ženské kruhy Zuzana Krišková.

Zatiaľ čo ultrakonzervatívna Záborská tvrdí, že jej návrh zákona ženám pomáha, liberálka Bittó Cigániková ho ostro kritizuje a tvrdí, že ženám prístup k adekvátnej zdravotnej starostlivosti sťaží. Záborská si však už v priebehu diskusie protirečila, nakoľko tvrdila, že ak žena má vzťah a žije sexuálne aktívnym životom, tak podľa nej musí myslieť na, že môže otehotnieť. Líderka Kresťanskej únie na jednej strane tvrdí, že ženy teda majú čas sa na túto možnosť adekvátne pripraviť. Zároveň však požaduje predĺženie času na rozmyslenie zo 48 na 96 hodín a to s argumentom, že ženy nemajú dostatok času na zváženie celej situácie.

Janka Bittó Cigániková sa vyjadrila, že ak žena otehotnie, tak by sa nemalo pozerať na to či zlyhala antikoncepcia, alebo išlo o nerozvážnosť. "Deti nemajú byť trestom,"prehlásila narovinu. Bittó Cigánikovú názorovo podporila Zuzana Krišková, ktorá argumentovala dôsledkami na reprodučné zdravie žien. "Je jedno s akým dobrým úmyslom vstupuje zákonodarca do legislatívneho pocesu, ale ide o pretavenie paragrafového znenia do praxe," povedala Krišková, ktorá argumentovala aj tým, že zákon nerieši skutočnosť, či žena bude nútená pôrodný príspevok v prípade úmrtia dieťaťa vrátiť. "Klauzula o tom, že peniaze musí vrátiť, tam je a ako vy budete dokazovať, že potratila spontánne, alebo zo zdravotných dôvodov?!" vybuchla Krišková. "Kedy stíhatepracovať s tehotnými ženami, keď neustále predkladáte interrupčné zákony pani Záborská?" reagovala Bittó Cigániková. "Mám na to lidi,"odvetila Záborská.

Ray Tutková porovnávala nenarodené deti s týranými domácimi zvieratami a došlo aj na ukazovanie 7 týždňového embrya. Debata vyvrcholila do emočného výbuchu, kedy nebolo zrejmé, o čom sa ženy hádajú. "Ja vám skočím do rečí vždy, keď budete klamať," vybuchla Bittó Cigániková na adresu Ray Tutkovej, ktorá podľa nej operovala s neoverenými štúdiami aj v prípade interrupčnej tabletky.

