Azda každý z nás si pamätá na smutnú správu o smrti kráľa popu spred vyše 10 rokov. Michael Jackson vydýchol naposledy 25. júna v roku 2009, no počas svojho života toho stihol viac než dosť. Pripomeňte si s nami, ako išiel čas s týmto legendárnym spevákom.

Upozorňujeme, že fotografie v článku nie sú vhodné pre slabé povahy!

Michael bol siedmym potomkom rodiny Jacksonovcov. Svoju veľkú premiéru na javisku mal už vo svojich šiestich rokoch, keď v roku 1964 účinkoval v zostave skupiny The Jackson 5. Vystupovanie so súrodencami v spoločnej kapele mu až tak nevoňalo, a preto sa v roku 1971 rozhodol pre sólovú kariéru. Už vtedy bolo jasné, že malý Jackson to dotiahne poriadne ďaleko!

Michael Jackson (12) v nahrávacom štúdiu so Steviem Wonderom. Zdroj: Twitrer

