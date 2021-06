Azda najslávnejší popový spevák v histórii si napriek svojej sláve dokázal ustrážiť súkromie až do smrti ako oko v hlave. A zrejme na to mal aj pádny dôvod...

Pedofília, sexuálne zneužívanie, vlastný Disneyland, drogy... Život Jacksona sprevádzal jeden škandál za druhým. Až desať rokov po jeho smrti sa však začali nielen médiá, ale aj samotná polícia zaujímať o jeho život o čosi viac. V osudný deň, keď ho objavili mŕtveho, vraj vyzeral tak zle, že ho lekári nespoznali. „Bol biely, strašne vychudnutý a trčali mu rebrá. Najskôr som si myslel, že je to nejaký pacient z nemocnice. No bol to naozaj on,“ povedal jeden z privolaných lekárov.

V jeho spálni bolo všetko porozhadzované. Zdroj: Twitter

Jackson svoje posledné chvíle života strávil zavretý vo svojom honosnom dome v Los Angeles. Spálňa, v ktorej vydýchol naposledy, vyzerala ako z iného storočia. Na posteli mal bábiku, na písacom stole fotografie cudzích detí, po zemi boli porozhadzované lieky a pri stene uložené kyslíkové bomby. Podľa detektívov nebolo možné, aby v tejto izbe niekto spával.

Porozhadzované oblečenie na zemi nebolo to najhoršie,čo v jeho spálni našli. Zdroj: Twitter

Smrť Jacksona má podľa polície na svedomí jeho osobný lekár Conrad Murray, ktorého odsúdili za neúmyselné zabitie. Podľa britského denníka Daily Mail mu dokonca podávali jeho agenti silné lieky preto, aby bol počas turné v najlepšej forme.

Vzhľadom na Jacksonovo už aj tak dosť oslabené zdravie mali opačný účinok. Jeho dlhoočakávaný comeback sa tak skončil obrovskou tragédiou. Nič z toho však nemení na fakte, že tento kráľ popu bol jediný svojho druhu a v blízkej budúcnosti ho určite nikto tak skoro nenahradí.

