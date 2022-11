Princezná Diana zomrela pri tragickej nehode v roku 1997. Avšak aj po 25 rokoch je jej meno často skloňované. Bola totiž ikonou, ku ktorej vzhliadali ľudia po celom svete. O tom, že Diana je v spomienkach ľudí živá aj po desiatkach rokov, svedčia aj vyjadrenia len 6-ročného chlapca. Billy je syn austrálskeho moderátora Davida Campbella, ktorý tvrdí, že jeho dieťa je reinkarnáciou princeznej Diany, uvádza portál CambridgeNews.

David Campbell je známy austrálsky moderátor. Zdroj: Instagram/@davidcampbell73

Na prvý pohľad vyzerá Billy ako úplne obyčajný chlapček, lenže keď mal dva roky, začal hovoriť, pričom často spomínal detaily zo života princeznej Diany. Podľa slov jeho otca uvidel malý Billy pred pár rokmi pohľadnicu zosnulej Diany a vyhlásil: „Pozri! To som ja, keď som bol princeznou.“

Nikto vtedy nebral slová malého chlapca vážne, veď deti hovoria skutočne tie najzvláštnejšie veci. Ale ako čas plynul, Billy sa takýchto poznámok nevzdal, dokonca sa vraj neustále vypytoval na nejakých chlapcov, a keď sa ho rodičia spýtali, koho má na mysli, tak bez váhania odpovedal, že ho zaujímajú jeho synovia. Keď mu ukázali fotografie princov Williama a Harryho, zahlásil, že sú jeho synovia.

Billy tvrdí, že princovia William a Harry sú jeho synovia. Zdroj: TASR/AP

Billy tiež opísal zámok Balmoral, ktorý bol obľúbenou rezidenciou zosnulej kráľovnej Alžbety, bez toho, aby toto kráľovské sídlo niekedy videl. „Jednému nášmu škótskemu priateľovi povedal, že keď bol princezná Diana, chodieval do zámku, ktorý bol obklopený prekrásnou záhradou. Povedal, že zámok mal na sebe jednorožce a volal sa Balmoral," tvrdí Billyho otec. Jednorožec je škótskym symbolom a jeho obrazy visia na stenách Balmoralu.

Zámok Balmoral v Škótsku je súkromným majetkom kráľovskej rodiny. Niektorí hostia sa sťažovali na chlad v izbách, hlavne v noci. Zdroj: Andrew Milligan

Billy verí, že mal brata Johna. Chlapec však brata s menom John nikdy nemal, John je meno brata princeznej Diany, ktorý zomrel ešte pred jej narodením. David podotýka, že jeho rodina nepatrí k horlivým fanúšikom monarchie a pred deťmi sa s manželkou Lisou nikdy nerozprávali o veciach spojených s kráľovskou rodinou.

David s manželkou Lisou. Zdroj: Instagram/@davidcampbell73

Bizarné vyhlásenia nabrali desivý spád vo chvíli, keď mu mama ukázala obrázok Diany a chlapec začal rozprávať o princezninej smrti: "To som ja ako princezná. Potom jedného dňa zazneli sirény a už som nebol princeznou." Diana zomrela v auguste 1997 ako 36-ročná v Paríži pri automobilovej nehode.

Chlapcovi rodičia si myslia, že ich syn má s princeznou nadprirodzené spojenie. Je to tak hlavne preto, že nemá prístup k veciam, ktoré by spojenie s princeznou zosilňovali. Je jasné, že jeho rodičia sa mohli snažiť podobnými vyhláseniami len zaujať a malému chlapcovi niečo nahovoriť. Na druhej strane, niekedy je to aj detská fantázia, ktorá dokáže urobiť divy.

Je možné, že Billyho detská fantázia pracuje na plné obrátky, alebo je chlapec s Dianou naozaj prepojený? Zdroj: Instagram/@lady.diana.

Koniec koncov, popularita tejto rodine nechýbala ani predtým. Chlapcov otec David je známy austrálsky spevák a moderátor, a preto nemá potrebu získavať ďalšiu popularitu umelým spôsobom. Moderátor si kladie otázku, či si Billy bude pamätať v budúcnosti, čo povedal. A možno sa tiež stane „kráľom ľudských sŕdc“.

